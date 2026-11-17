Sur les versions vendues en France, le Galaxy S26 Ultra peut garder deux cartes SIM physiques. L’iPhone 18 Pro Max peut conserver deux lignes avec une nano-SIM et une eSIM, ou deux eSIM. Si votre numéro français est déjà sur une carte physique et que le kiosque à l’arrivée vend uniquement des nano-SIM, cette différence change ce que vous pouvez activer.

Ce que chaque modèle français accepte

Combinaison iPhone 18 Pro Max Galaxy S26 Ultra Deux nano-SIM physiques Une seule place physique Oui Une nano-SIM et une eSIM Oui Oui Deux eSIM Oui Oui Ligne française sur SIM physique et forfait local vendu en carte physique Convertir l’une des lignes en eSIM pour les conserver ensemble Insérer la seconde nano-SIM

Les combinaisons correspondent aux caractéristiques Apple France et à la fiche française du Galaxy S26 Ultra. Pour un téléphone acheté à l’étranger, vérifiez sa référence régionale et le type de tiroir. L’activation d’une eSIM dépend également du forfait et de l’opérateur.

Avant de partir, choisissez quelle ligne gardera votre numéro

Vérifiez si votre ligne française fonctionne déjà sur une eSIM ou sur une carte physique. Sur iPhone, si le logement est occupé et que vous avez besoin d’une deuxième SIM physique à destination, demandez à votre opérateur français si votre ligne peut passer en eSIM avant le départ. Vérifiez que le téléphone accepte un autre opérateur. Sur iPhone, le statut figure dans Réglages → Général → Informations, à la ligne de verrouillage de l’opérateur. Pour l’autre ligne, contrôlez aussi la date d’activation du forfait et les consignes de l’opérateur local. Si vous achetez une eSIM, vérifiez si elle comprend un numéro et des appels ou si elle fournit seulement Internet. Réservez un accès Wi-Fi pour l’installation si l’opérateur le demande.

Sur l’iPhone, choisissez la ligne de voyage pour les données

Ajoutez l’eSIM dans Réglages → Données cellulaires → Ajouter une eSIM, ou installez la carte physique si le logement est libre. Donnez aux lignes des noms distincts, par exemple « France » et « Voyage ». Dans Données cellulaires, sélectionnez la ligne de voyage pour Internet. Désactivez le basculement automatique des données si vous voulez éviter que la ligne française soit utilisée pour la connexion. Ouvrez les réglages de la ligne française et vérifiez l’option Données à l’étranger. Pour la ligne de voyage, suivez les instructions du fournisseur : certains forfaits eSIM demandent d’activer cette option pour se connecter.

Le guide voyage d’Apple détaille les différentes configurations selon les forfaits. Garder le numéro français actif peut être utile pour recevoir des codes par SMS. Vérifiez séparément le prix des appels et des messages selon votre destination.

Sur le Galaxy, passez par le Gestionnaire SIM

Insérez la carte locale ou ouvrez Paramètres → Connexions → Gestionnaire SIM pour ajouter une eSIM avec le code fourni par l’opérateur, comme l’indique l’assistance Samsung. Dans le Gestionnaire SIM, sélectionnez la ligne de voyage pour les données mobiles. Si le basculement automatique est proposé, vérifiez qu’il correspond à l’usage que vous souhaitez. Coupez le Wi-Fi quelques secondes et ouvrez une page pour vérifier que l’accès Internet passe par la bonne ligne. Vérifiez ensuite, si vous en avez besoin, que votre numéro français reçoit encore les messages.

Le choix tient à la SIM que vous trouverez sur place. Si vous voyagez avec une eSIM, les deux modèles français offrent une configuration à deux lignes. Si vous devez utiliser deux cartes physiques ensemble, le Galaxy S26 Ultra a le tiroir adapté.