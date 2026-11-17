OPPO Reno17 ou Reno17 Pro : les deux filment en 4K à 60 i/s, que gagne-t-on avec le Pro ?

Le Reno17 standard partage avec le Reno17 Pro deux modes utiles pour filmer un match ou une sortie : la 4K stabilisée à 60 images par seconde à l’arrière et un zoom optique vidéo annoncé à 3,5×. Le Pro se distingue surtout si vous voulez ralentir un geste : il monte à 240 images par seconde en 1080p, contre 120 sur le Reno17. Ces chiffres concernent les deux versions présentées en Chine.

Le tableau des modes vidéo confirmés par OPPO

Mode vidéo OPPO Reno17 OPPO Reno17 Pro Vidéo arrière 4K et 1080p 30 ou 60 i/s 30 ou 60 i/s Stabilisation vidéo arrière 4K et 1080p à 30 ou 60 i/s 4K et 1080p à 30 ou 60 i/s Zoom vidéo arrière maximal annoncé 3,5× optique, 18× numérique 3,5× optique, 18× numérique Ralenti arrière 1080p 120 i/s 120 ou 240 i/s Ralenti arrière 720p 120 ou 240 i/s 240 i/s Caméra avant 4K à 30 ou 60 i/s 4K à 30 ou 60 i/s Stabilisation vidéo avant indiquée 1080p ou 720p à 30 i/s 1080p ou 720p à 30 i/s HDR, mode vidéo Pro et double vue arrière Listés Listés

Les fiches du Reno17 et du Reno17 Pro listent séparément les cadences, le zoom, la stabilisation et le HDR. Elles ne précisent pas toutes les combinaisons possibles. Pour filmer au téléobjectif en 4K à 60 i/s, par exemple, la disponibilité simultanée de ces réglages mérite un essai.

Pour filmer un match, le Reno17 a déjà les modes les plus utiles

À l’arrière, les deux modèles ont un téléobjectif de 50 mégapixels, équivalent 80 mm, avec autofocus et stabilisation optique. Depuis les tribunes, c’est un repère plus utile que le zoom numérique maximal : il indique le cadrage plus serré disponible avec le téléobjectif. Le capteur principal du Pro passe à 200 mégapixels contre 50 sur le standard, avec un cadrage un peu plus large sur le papier, à 24 mm contre 26 mm. Il faudrait des séquences prises au même endroit pour comparer netteté, bruit et suivi d’un joueur sous un éclairage difficile.

Quand le ralenti du Pro devient utile

En 1080p, les 240 i/s du Pro permettent de ralentir huit fois un mouvement si la vidéo est lue à 30 i/s. À 120 i/s, le standard permet un ralenti quatre fois à la même cadence de lecture. Il atteint aussi 240 i/s en 720p, avec une définition de capture inférieure. L’écart compte surtout pour isoler un geste rapide, comme le contact avec le ballon ou la réception d’un saut. En intérieur, vérifiez la lumière avant de choisir une cadence élevée.

Si vous filmez surtout des séquences courtes en 4K ou si vous utilisez ponctuellement le téléobjectif, le Reno17 standard couvre déjà ces besoins sur sa fiche chinoise. Le Pro a un avantage documenté pour le ralenti en 1080p. Prix, disponibilité en France et caractéristiques d’une éventuelle version européenne restent à confirmer.