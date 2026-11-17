Une fuite attribuée à Digital Chat Station évoque une bordure visible d’environ 0,3 mm autour du futur OPPO Find X11 Pro Max. Le principe associerait une dalle plate à un verre incurvé sur quatre côtés. La distinction compte : l’écran peut sembler se fondre dans les tranches sans que les pixels s’étendent dans la courbe. OPPO n’a confirmé ni la mesure ni le dessin du téléphone.

Pourquoi le verre peut donner l’impression que le cadre disparaît

La bordure que l’on voit de face dépend de la zone inactive autour des pixels, mais aussi de la transition entre le verre et le châssis. Une courbure sur le pourtour peut rendre cette transition moins visible selon l’angle. Le chiffre de 0,3 mm décrit ici une estimation de la bordure apparente. Pour savoir ce qu’il représente vraiment, il faudrait connaître le point de mesure, la façon dont les angles sont pris en compte et l’angle sous lequel on regarde le téléphone.

Le Find X10 Pro Max est donné à 1,15 mm et le Find X10 à 0,99 mm. Les comparer au chiffre de la fuite donne une idée de l’ambition du projet. Une comparaison au dixième de millimètre exigerait toutefois une méthode identique. En main, il faudrait surtout regarder si les bords accrochent la lumière et si le texte reste facile à lire jusqu’à l’extrémité de l’écran.

Une dalle plate et un verre incurvé peuvent cohabiter

Si la dalle reste plate comme le suggère la fuite, le texte et les boutons n’ont pas besoin d’épouser les tranches. La courbure peut alors servir surtout au dessin du téléphone. Une protection d’écran et une coque devront néanmoins s’adapter à la forme du verre. Un visuel de face ne suffit pas pour juger l’adhérence au bord, les reflets ou la facilité de pose d’une protection.

Ce qui reste à vérifier sur le Find X11 Pro Max

Parmi les autres pistes figurent une dalle BOE de 6,89 pouces de définition dite 2K, un appareil photo principal de 200 Mpx et une caméra frontale de 100 Mpx. Le téléphone reprendrait du matériel d’un Find X10 Ultra dont l’abandon reste lui-même à confirmer. Ces éléments ne donnent ni date de lancement ni indication fiable sur la version qui pourrait un jour arriver en France. Le visuel à la une est un concept du design évoqué.