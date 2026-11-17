Oui, les deux téléphones peuvent écrire la vidéo sur un SSD USB-C pendant le tournage. L’iPhone 18 Pro Max peut enregistrer en ProRes jusqu’en 4K à 120 i/s sur un stockage externe. Le Galaxy S26 Ultra peut y enregistrer en APV depuis son application Appareil photo. Avant de filmer un événement, le plus important est de vérifier que le fichier se crée bien sur le SSD et qu’il s’ouvre dans votre logiciel de montage.

Ce que les deux téléphones permettent

À vérifier iPhone 18 Pro Max Galaxy S26 Ultra Format professionnel ProRes APV en mode Vidéo Pro Enregistrement externe SSD connecté en USB-C Stockage USB activé dans les réglages de l’appareil photo Réglage vidéo à retenir Apple annonce jusqu’à 4K à 120 i/s en ProRes sur stockage externe Vérifier les combinaisons de définition, cadence et qualité dans Vidéo Pro Montage Vérifier la prise en charge du profil ProRes choisi Vérifier la prise en charge de l’APV. Samsung documente une conversion en HEVC pour la lecture sur des appareils incompatibles

Le plafond annoncé dans la fiche technique Apple et les options décrites dans la documentation APV de Samsung concernent des formats différents. La taille du SSD détermine l’espace disponible. La vitesse d’écriture soutenue détermine si le disque peut suivre pendant la prise.

Sur l’iPhone, préparez le ProRes avant de brancher le SSD

Dans Réglages → Appareil photo → Formats, activez le ProRes. Branchez le SSD avec un câble USB-C prévu pour le transfert de données rapide. Dans Appareil photo → Vidéo, activez ProRes, choisissez la définition et la cadence, puis vérifiez que le stockage externe est détecté avant de lancer la prise. Filmez quelques secondes avec les réglages du tournage. Arrêtez la prise, puis vérifiez que le clip est accessible sur le SSD. Si le téléphone refuse la cadence, contrôlez le câble et les exigences de vitesse du disque dans le guide ProRes d’Apple.

Apple indique un formatage exFAT pour le stockage externe ProRes. Sauvegardez le contenu du SSD avant un éventuel formatage. Une fois le clip créé, vérifiez qu’il s’ouvre sur l’ordinateur avec le logiciel qui servira au montage.

Sur le Galaxy, sélectionnez le disque dans l’appareil photo

Branchez le SSD au port USB-C, ouvrez Appareil photo et affichez ses paramètres. Activez l’enregistrement vers le stockage externe. Le guide Samsung sur le Galaxy S26 Ultra montre la procédure et le réglage APV. Ouvrez Plus → Vidéo Pro, choisissez l’APV et sélectionnez la cadence disponible qui convient à votre projet. Vérifiez la destination indiquée dans l’interface avant d’enregistrer. Arrêtez l’enregistrement, puis consultez le fichier sur le disque. Si votre logiciel refuse l’APV, vérifiez la compatibilité ou la possibilité d’exporter une copie HEVC. Conservez l’original si vous voulez garder le format de tournage.

Le test à faire avant une prise longue

Fixez le câble pour limiter les faux contacts, puis enregistrez quelques minutes avec les réglages définitifs. Relisez le début et la fin du clip depuis l’ordinateur et contrôlez l’espace restant. Le test doit aussi se faire avec le montage physique prévu : un SSD libre qui tire sur la prise est une source d’interruption pendant un déplacement.

Pour choisir entre les deux : partez du logiciel avec lequel vous montez et du format qu’il lit déjà. Si votre usage consiste surtout à envoyer des vidéos immédiatement après les avoir filmées, vérifiez aussi le temps nécessaire pour copier ou convertir les fichiers professionnels.