Photographiez quelqu’un devant une fenêtre ensoleillée et le téléphone doit composer avec deux écarts de lumière à la fois : le visage dans l’ombre et le paysage très lumineux derrière lui. C’est dans ce type de scène que le capteur principal de 200 mégapixels évoqué pour le Honor Magic10 pourrait se faire remarquer. L’intérêt viendrait surtout de sa capacité à enregistrer des hautes lumières sans les transformer trop vite en aplats blancs.

Les informations rapportées portent sur des essais de capteurs. Honor n’a pas annoncé la configuration photo définitive du Magic10, ni précisé quel modèle de la gamme pourrait en bénéficier.

Ce que la fuite dit sur le capteur de 200 Mpx

Un relevé attribué à Digital Chat Station évoque notamment un capteur OmniVision OVB0D de 200 Mpx au format optique 1/1,12 pouce avec technologie LOFIC. Une autre référence de 200 Mpx, l’OV52F au format 1/1,55 pouce, circule également parmi les composants évalués. Ces deux références illustrent les options à l’étude. La fuite ne permet pas de les attribuer aux versions standard et Pro.

Le nombre de mégapixels indique combien de points le capteur peut enregistrer. La capacité à restituer ensemble un ciel lumineux et un visage sombre dépend de la plage dynamique, de l’exposition et du traitement réalisé par le téléphone. Deux appareils de 200 Mpx peuvent donc produire des photos très différentes quand on les place devant la même fenêtre.

Pourquoi le LOFIC peut changer une photo difficile

Quand un photosite reçoit trop de lumière, il finit par saturer. Sur une photo, cela peut faire disparaître le détail d’un nuage ou d’un rideau blanc. Le LOFIC donne au photosite une réserve supplémentaire pour stocker la charge produite par cette lumière. OmniVision documente ce principe sur un autre capteur déjà commercialisé, conçu pour élargir la plage dynamique avec une seule exposition.

Prenez un enfant qui court de l’ombre vers le soleil. Si le capteur peut enregistrer l’écart de lumière en une prise, l’appareil peut moins dépendre de la combinaison d’images prises à des instants différents. Ce serait intéressant quand le sujet bouge, car la fusion peut produire des contours dédoublés. Le résultat dépendra aussi de la vitesse choisie et du traitement d’Honor. Une image peut conserver le ciel tout en laissant un visage flou si le temps de pose est trop long.

Les deux scènes qui permettront de juger le résultat

Le premier test utile serait un portrait à contre-jour en mode automatique, à 1×. Il faudra regarder si le visage garde une texture naturelle et si les hautes lumières conservent des détails. Le second serait un sujet en mouvement dans la même lumière, pour voir si l’avantage se maintient quand le téléphone doit exposer vite.

Menow a déjà abordé la piste d’un retour de l’ouverture variable. Cette autre fuite concerne la quantité de lumière admise par l’objectif et la profondeur de champ. Le LOFIC concerne ce que le capteur peut enregistrer quand cette lumière lui parvient. La présence des deux technologies sur un même Magic10 reste à établir.