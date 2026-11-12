Honor Magic 10 : un ancien réglage photo pourrait revenir, et il changerait les photos de groupe

Honor testerait de nouveau une ouverture variable pour l’appareil photo principal de ses prochains smartphones. Selon le leaker Smart Pikachu, le mécanisme est à l’essai. La gamme Magic 10 fait partie des pistes évoquées, mais le modèle qui en profiterait reste inconnu.

Ce que l’ouverture change sur une photo de groupe

Quand deux rangées de personnes se tiennent à des distances différentes, une ouverture plus fermée peut aider à garder les deux rangées nettes. La contrepartie se voit en intérieur : moins de lumière atteint le capteur, et le téléphone peut avoir besoin d’une pose plus longue ou d’augmenter la sensibilité. Pour des enfants qui bougent, le flou de mouvement peut alors compter davantage que le flou d’arrière-plan.

À l’inverse, une grande ouverture laisse entrer davantage de lumière et peut donner un arrière-plan plus doux en portrait rapproché. La distance au sujet et la taille du capteur jouent aussi sur ce rendu. L’intérêt d’une ouverture variable est de pouvoir choisir entre ces comportements sur le même appareil photo.

Honor a déjà utilisé ce système sur un Magic Pro

La fiche française du Magic7 Pro indique une caméra principale de 50 mégapixels avec une ouverture de f/1,4 à f/2,0. Cela donne un point de comparaison concret si Honor réintroduit le mécanisme. Les valeurs du futur modèle et la manière de les commander, automatiquement ou dans un mode manuel, restent à confirmer. Pour juger le résultat, les scènes à regarder en priorité seront les groupes en intérieur et les portraits en faible lumière.

Crédit visuel : Digital.bg.