Honor travaillerait sur un smartphone de milieu de gamme doté d’une batterie de 13 500 mAh et d’un écran de 7 pouces, d’après une fuite attribuée à Digital Chat Station. Le nom du modèle, son épaisseur et sa disponibilité en France restent inconnus. Ces deux chiffres permettent déjà de comprendre le compromis que le constructeur pourrait chercher à faire.

Pourquoi deux capacités circulent pour la même batterie

Le chiffre de 13 300 mAh correspond à la capacité nominale rapportée. Celui de 13 500 mAh serait la capacité typique, celle qui apparaît habituellement en grand sur la fiche commerciale. Les deux valeurs peuvent donc décrire la même batterie, selon la convention de mesure employée. Honor n’a pas confirmé publiquement ces caractéristiques pour cet appareil.

À titre de comparaison, 13 500 mAh représentent 2,7 fois 5 000 mAh. Ce rapport indique la différence de capacité exprimée en charge. Pour comparer l’énergie stockée, il faut aussi tenir compte de la tension, et pour comparer l’autonomie réelle, de la consommation de l’appareil.

Ce qu’un écran de 7 pouces change en pratique

Une grande diagonale facilite la lecture, la navigation et l’affichage des commandes dans un jeu. Le format de l’écran reste toutefois déterminant. Deux dalles de 7 pouces peuvent avoir des largeurs très différentes. Pour savoir si le téléphone sera confortable à tenir d’une main, les dimensions et le poids de l’appareil final seront plus utiles que la seule diagonale.

Pour un usage GPS prolongé, en vidéo ou en jeu, les mesures intéressantes seraient l’autonomie à luminosité comparable et le temps effectivement nécessaire pour recharger le téléphone. La puissance de charge, le processeur, le poids et l’éventuelle commercialisation européenne restent à confirmer.