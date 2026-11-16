Avec la bêta 2 d’iOS 27.3, l’iPhone Duo peut se déverrouiller quand vous regardez sa caméra frontale, à condition qu’il soit replié. Apple ajoute ainsi un raccourci pour accéder à l’écran d’accueil. Pour payer, ouvrir une application verrouillée ou consulter vos mots de passe, il faut toujours utiliser Touch ID ou le code.

Le réglage se trouve dans Touch ID et code

Sur un iPhone Duo équipé de la bêta, ouvrez Réglages → Touch ID et code, puis cherchez l’option de déverrouillage avec la caméra frontale. Elle utilise la caméra de l’écran extérieur. Si vous prenez le téléphone déjà déplié, le capteur d’empreintes du bouton latéral ou le code reste nécessaire.

Le réglage dans la bêta 2 d’iOS 27.3. Capture d’Aaron Zollo.

Au bout de 45 minutes, le Duo redemande votre empreinte ou votre code

Le déverrouillage par caméra exige une authentification récente. Après environ 45 minutes d’inactivité, le Duo redemande une empreinte ou le code. Vous pouvez donc l’ouvrir d’un regard pour vérifier une notification peu après l’avoir utilisé, mais vous devrez repasser par le bouton ou le clavier si vous le reprenez après une longue pause.

Le Duo utilise une caméra classique pour cette reconnaissance. Le matériel TrueDepth des iPhone équipés de Face ID permet d’autres usages, notamment l’authentification dans les applications. Sur le Duo, les limites portent sur des gestes bien précis : ouvrir l’écran verrouillé, payer ou accéder à un mot de passe sont trois opérations distinctes. Les caractéristiques publiées par Apple indiquent toujours Touch ID pour Apple Pay.

Refermer le Duo peut aussi verrouiller son écran

La même bêta teste un réglage dans Luminosité et affichage pour verrouiller le téléphone dès qu’on le referme. C’est utile si vous rangez l’appareil après avoir lu sur le grand écran. Si vous refermez le Duo pour continuer à consulter la même application sur l’écran extérieur, le comportement habituel évite cette étape de verrouillage.

Ces deux options ont été observées dans la deuxième bêta d’iOS 27.3. La date de mise à disposition dans la version stable en France reste à confirmer. Sous iOS 27.2 ou 27.2.1, l’absence de ce réglage correspond au fonctionnement attendu.