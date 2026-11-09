POCO F8 Ultra ou Galaxy S26 Ultra : avant de choisir la batterie, regardez ce que vous perdez

Le POCO F8 Ultra possède une batterie de 6 500 mAh, contre 5 000 mAh pour le Galaxy S26 Ultra. Il accepte aussi une recharge filaire de 100 W, face aux 60 W du Samsung. Voilà deux avantages matériels faciles à comprendre. Mais ils ne suffisent pas à déclarer le POCO meilleur achat pour tout le monde : le Galaxy ajoute notamment deux téléobjectifs, le S Pen et un écran de confidentialité.

La question utile est donc de savoir quelles fonctions vous utiliserez vraiment. Un appareil haut de gamme moins coûteux n’a pas besoin de reproduire toute la fiche technique de son concurrent pour être pertinent. Inversement, payer davantage n’a de sens que si les différences répondent à vos usages.

Une batterie plus grosse dans un téléphone presque aussi grand

Les deux appareils ont une largeur et une hauteur très proches. Le POCO noir mesure 163,33 × 77,82 × 7,9 mm ; Samsung annonce 163,6 × 78,1 × 7,9 mm. Il n’y a donc pas, d’un côté, un petit téléphone facile à ranger et, de l’autre, une gigantesque alternative. Ce sont deux grands formats.

Le POCO noir pèse 218 g contre 214 g pour le Samsung. Sa batterie apporte 1 500 mAh supplémentaires, soit 30 % de capacité annoncée en plus, avec seulement 4 g d’écart. Cela décrit un avantage de capacité. Ce n’est pas une mesure d’autonomie comparée : la consommation de l’écran, le logiciel, le réseau et le jeu utilisé peuvent modifier le résultat réel.

Les caractéristiques des versions commercialisées en France Critère POCO F8 Ultra Galaxy S26 Ultra Écran AMOLED, environ 6,85 pouces, 2 608 × 1 200 pixels, jusqu’à 120 Hz AMOLED 6,9 pouces QHD+, jusqu’à 120 Hz Batterie typique 6 500 mAh 5 000 mAh Recharge filaire maximale annoncée 100 W 60 W Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour Galaxy Caméra principale 50 Mpx avec stabilisation optique 200 Mpx avec stabilisation optique Téléobjectifs 50 Mpx, position optique 5x 10 Mpx à 3x et 50 Mpx à 5x Ultra grand-angle 50 Mpx 50 Mpx Particularités Son Bose avec caisson indépendant ; recharge sans fil jusqu’à 50 W S Pen ; écran de confidentialité Stockage 256 ou 512 Go 256 Go, 512 Go ou 1 To Poids 218 g noir ; 220 g bleu 214 g

Pour la photo, regardez les cadrages avant les mégapixels

Le POCO ne se contente pas d’une caméra principale et d’un zoom numérique. Son téléobjectif périscopique stabilisé atteint une focale équivalente de 115 mm. Il permet de cadrer un détail éloigné sans s’appuyer uniquement sur un agrandissement logiciel de la caméra principale.

Le Samsung ajoute une focale optique intermédiaire à 3x, en plus du 5x. Pour un portrait plus serré, un animal ou un détail architectural, avoir deux modules dédiés offre davantage de choix de cadrage. Le meilleur résultat dépend néanmoins de la lumière, de la stabilisation et du traitement. Le nombre de mégapixels ne permet pas, à lui seul, de désigner le meilleur photophone. Notre comparaison des 200 mégapixels chez Samsung et Xiaomi détaille justement pourquoi la position du capteur dans le système photo compte.

De même, les positions présentées comme de « qualité optique » ne doivent pas être confondues avec autant d’objectifs physiques. Le Galaxy dispose bien de deux téléobjectifs ; le POCO d’un seul. Pour filmer ou photographier régulièrement à distance, c’est une différence plus utile qu’une grande valeur de zoom numérique maximal.

Cent watts ne veulent pas dire une charge complète deux fois plus rapide

La puissance maximale n’est atteinte que dans certaines conditions, puis elle évolue pendant la recharge. La température, le niveau de batterie, le câble et le chargeur interviennent. On ne peut donc pas transformer les 100 W et 60 W en un rapport direct entre les temps nécessaires pour passer de 0 à 100 %.

POCO précise que l’adaptateur secteur n’est pas fourni et recommande un bloc Xiaomi compatible de 120 W pour sa technologie. Une alimentation USB-C quelconque ne garantit pas la recharge maximale. Ce coût éventuel doit figurer dans votre comparaison, surtout si votre ancien chargeur utilise un protocole différent.

Les fonctions qui justifient de regarder au-delà de la batterie

Le S Pen du Galaxy sert à écrire ou annoter directement sur le téléphone. Son écran de confidentialité vise les consultations que vous ne voulez pas exposer au voisin dans les transports. Si ces fonctions sont importantes dans votre journée, elles ont une valeur que les milliampères-heures du POCO ne remplacent pas.

À l’inverse, si vous cherchez surtout un grand écran, une puce haut de gamme, un véritable zoom 5x et une batterie généreuse, le F8 Ultra mérite de rester dans la sélection. Comparer les offres à capacité identique évite aussi de rapprocher artificiellement un modèle de 256 Go et un autre de 1 To.

Pour le logiciel, une version annoncée et une mise à jour effectivement distribuée ne sont pas interchangeables. Le F8 Ultra figure dans notre suivi des préparatifs d’HyperOS 4 ; cette présence ne garantit pas que chaque exemplaire français a déjà reçu la même version. Vérifiez la version installée avant d’attribuer à une offre une fonction montrée sur un autre marché.