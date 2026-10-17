Samsung et Xiaomi affichent tous deux 200 mégapixels sur leur photophone Ultra. Chez le premier, ils équipent l’appareil principal ; chez le second, le téléobjectif. La différence change les cadrages concernés et les usages à examiner avant l’achat. Pour départager le Galaxy S26 Ultra et le Xiaomi 17 Ultra, commencez par les photos que vous prenez, plutôt que par le chiffre le plus gros.

Sur le Samsung, les 200 MP équipent l’appareil principal

Le Galaxy S26 Ultra possède un appareil principal de 200 MP ouvrant à ƒ/1,4. Il l’accompagne d’un ultra grand-angle de 50 MP et de deux téléobjectifs distincts : un 10 MP à grossissement optique 3x et un 50 MP à grossissement optique 5x. Les quatre appareils ne produisent pas tous le même cadrage et n’ont pas la même définition.

Le principal est celui que l’on utilise typiquement pour une scène générale, un repas ou un groupe devant soi. Un mode haute définition peut ensuite donner davantage de matière à un recadrage si les conditions et le traitement le permettent. Il ne transforme pas ce principal en un autre objectif et ne garantit pas des fichiers de 200 MP à chaque déclenchement : le mode sélectionné intervient.

Sur le Xiaomi, le téléobjectif porte les 200 MP

Sur le Xiaomi 17 Ultra, l’appareil principal possède 50 MP et un capteur de type 1 pouce, associé à une focale équivalente de 23 mm. Le capteur de 200 MP se trouve derrière un téléobjectif dont la focale varie entre 75 et 100 mm. L’ultra grand-angle, lui aussi de 50 MP, correspond à 14 mm.

La plage 75–100 mm permet de modifier le cadrage avec ce téléobjectif entre ses deux bornes. Elle peut servir pour un portrait ou pour isoler un détail architectural sans avancer. Cette conception se distingue des deux téléobjectifs fixes 3x et 5x du Samsung. Elle n’autorise pas à annoncer un zoom optique continu sur l’ensemble des grossissements proposés par le téléphone.

La mention « 1 pouce » désigne une catégorie de capteur photographique, pas une mesure littérale de sa diagonale égale à un pouce. Pour comparer les appareils, sa taille, l’optique et le traitement comptent ensemble. Un capteur plus grand sur le principal n’attribue pas automatiquement un avantage identique aux autres modules du même smartphone.

Portrait ou sujet éloigné : la distance décide du bon cadrage

Pour des portraits, demandez-vous surtout si vous avez assez de recul et quel cadrage vous préférez. Le 3x du Samsung et la plage de focales du Xiaomi offrent des choix différents. Pour un détail très éloigné, le 5x du Samsung constitue un autre point de départ. Les multiplicateurs restent liés au cadrage de référence de chaque marque ; les focales équivalentes sont plus parlantes pour comparer précisément les cadrages à distance égale.

Pour les scènes nocturnes ou les sujets mobiles, la fiche ne suffit plus. Temps de pose, stabilisation, mise au point et traitement influencent le résultat. Une façade immobile éclairée ne pose pas le même problème qu’un enfant qui bouge. Aucun vainqueur en photo de nuit ne peut être tiré des seuls 200 MP.

Comparez les photos du module que vous utiliserez

Le Samsung convient à qui recherche, sur le papier, un principal très défini et deux grossissements télé distincts. Le Xiaomi propose une autre architecture : principal de type 1 pouce et téléobjectif 200 MP à focale variable. Pour acheter, examinez des photos issues du module que vous utiliserez réellement, prises dans des conditions comparables. Le nombre de mégapixels inscrit en haut de l’affiche ne raconte qu’une partie de cet appareil photo multiple.