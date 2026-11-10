OPPO Reno17 : la présentation est fixée au 16 novembre, les premières finitions se dévoilent

Le rendez-vous des OPPO Reno17 et Reno17 Pro est désormais fixé au 16 novembre en Chine. La marque a lancé sa campagne de présentation le 9 novembre, avec un premier aperçu des finitions de ses prochains smartphones. Le lancement chinois et une éventuelle commercialisation française restent toutefois deux annonces différentes.

Après l’ouverture des réservations et la confirmation d’un lancement en novembre, la date précise donne enfin un rendez-vous pour découvrir les caractéristiques et les conditions de vente.

Ce qu’OPPO montre déjà

La communication de la marque, relayée le 9 novembre par Gadget Pilipinas, présente plusieurs finitions. L’une des plus reconnaissables dessine un chat sur un dos bleu ; une autre joue sur un motif de lune et de reflet. Des versions blanche et brun foncé apparaissent également.

Ce sont des éléments de design montrés avant l’événement. Ils ne démontrent pas, à eux seuls, les capacités de l’appareil photo ou l’autonomie. Un dos original peut distinguer un téléphone en boutique sans préjuger de son comportement une fois l’écran allumé.

Les réservations chinoises ne règlent pas la question française

Les Reno17 et Reno17 Pro apparaissent dans la campagne de réservation en Chine. Cela renseigne sur les deux noms mis en avant, mais ne fournit ni tarif en euros ni date de livraison française. Le 16 novembre correspond à la présentation annoncée pour ce marché.

Le modèle Pro n’a pas encore gagné la comparaison

À ce stade, des informations sur les batteries, les processeurs et les dimensions circulent encore sous forme de rumeurs, dont celle d’une batterie de 8 000 mAh sur le Reno17. Les reprendre comme une fiche officielle donnerait l’impression que la comparaison est déjà tranchée, alors que l’annonce complète reste à venir.

La présentation devra notamment préciser les différences concrètes entre les deux appareils : format en main, équipement photo, capacité de batterie et recharge. Ce sont ces éléments, puis les conditions de vente réellement applicables en France si OPPO annonce ces modèles chez nous, qui permettront de juger l’intérêt du supplément demandé pour le Pro.

Le repère à retenir est donc le 16 novembre, pour la Chine. Le design est montré, les deux modèles sont nommés, mais une réservation à l’étranger ne remplace pas une annonce commerciale française.