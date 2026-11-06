Une nouvelle fuite attribue 8 000 mAh au Reno17 standard et 7 200 mAh au Pro. Ces capacités concernent les modèles attendus en Chine.

Oppo Reno17 : une fuite évoque 8 000 mAh, davantage que sur le modèle Pro

Le Reno17 standard pourrait embarquer une batterie de 8 000 mAh, contre 7 200 mAh pour le Reno17 Pro. C’est le nouvel écart décrit par une fuite attribuée à Digital Chat Station et rapportée le 3 novembre par GSMArena. Les deux appareils conserveraient par ailleurs un téléobjectif périscopique de 50 MP.

Le modèle le moins haut placé dans la gamme aurait ainsi la plus grosse capacité annoncée. Il serait aussi plus grand : la source évoque une diagonale de 6,5 pouces pour le standard, contre 6,3 pouces pour le Pro.

Deux formats, avec des puces différentes

Le Reno17 recevrait un Snapdragon 7 Gen 4, tandis que le Pro utiliserait un Dimensity 8550. Les configurations évoquées monteraient jusqu’à 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. Ces éléments restent des caractéristiques rapportées avant présentation, et non une fiche technique validée par Oppo.

La nouvelle capacité attribuée au Pro diffère légèrement des quelque 7 000 mAh évoqués dans notre précédent point sur le Reno17 Pro. L’information la plus marquante de ce rapport concerne cependant le standard et ses 8 000 mAh supposés.

Une capacité supérieure ne suffit pas à établir l’autonomie réelle : écran, puce et consommation en veille entrent également dans le calcul. On ne peut donc pas déduire un nombre de jours d’utilisation de ces seuls chiffres.

La présentation chinoise ne fixe pas la configuration française

La gamme doit être présentée ce mois-ci en Chine. Le rapport ne précise ni tarif ni disponibilité pour la France. Les variantes régionales peuvent différer : ces capacités ne doivent pas encore être considérées comme celles des futurs modèles européens.

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