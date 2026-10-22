Oppo Reno17 Pro : une fuite évoque un écran de 6,32 pouces et 7 000 mAh

Le format compact pourrait rester au centre du prochain Reno Pro. La batterie annoncée par la fuite mérite cependant une lecture attentive selon les marchés.

Un écran de 6,32 pouces et une batterie autour de 7 000 mAh : c’est l’association attribuée au prochain Oppo Reno17 Pro par une fuite attribuée à Digital Chat Station, publiée dès le 20 octobre par Android Treasure puis relayée le 21. Ces éléments décrivent un projet de smartphone, pas une fiche validée par Oppo. Aucune date de commercialisation française n’est établie à partir de cette publication.

La précision nouvelle porte notamment sur la variante Pro et son format. Elle complète les informations plus générales déjà évoquées dans notre article sur le futur Oppo Reno17. Elle ne doit pas être confondue avec une confirmation de l’ensemble de la gamme.

Une batterie plus grande dans un format qui resterait compact

Le premier compte rendu retrouvé et le recoupement de GSMArena attribuent à Digital Chat Station un écran plat de 6,32 pouces, une définition dite 1,5K et un rafraîchissement de 120 Hz. Il évoque également une puce MediaTek Dimensity 8550 Super et une batterie d’environ 7 000 mAh.

Sur le papier, le rapprochement du petit format et d’une grande capacité est la partie la plus intéressante du dossier. La diagonale de l’écran ne donne toutefois ni la largeur exacte du téléphone ni son poids. Sans dimensions confirmées, on ne peut pas encore décrire sa prise en main.

La capacité appelle aussi une vérification régionale. Le Reno16 Pro commercialisé à l’international et sa version européenne ne possèdent pas la même batterie selon la comparaison rapportée par GSMArena. Le chiffre associé au futur modèle ne doit donc pas être automatiquement repris comme celui d’un Reno17 Pro français.

La photographie reste un autre volet non confirmé

La même fuite décrit un capteur principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif périscopique de 50 MP. Une telle combinaison serait à examiner sur un appareil compact, mais elle ne renseigne pas encore sur la qualité des photos produites.

La comparaison avec le modèle précédent devra surtout porter sur les changements réels : batterie proposée en Europe, optiques utilisées et traitement des images. Additionner les mégapixels ne permettra pas de départager les deux générations.

L’annonce chinoise est évoquée pour novembre par les sources de la fuite. Le calendrier reste distinct de celui d’une éventuelle commercialisation européenne. L’intérêt de cette piste pour Menow tient à la gamme Reno déjà présente ici ; il ne constitue pas une preuve que cette configuration précise nous sera destinée.