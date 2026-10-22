Pixel : Android 17 prépare des compteurs de notifications sur les icônes

Google explore une autre manière de repérer les applications qui réclament votre attention. La découverte dans une bêta ne garantit toutefois pas son arrivée dans la prochaine version stable.

Un chiffre pourrait bientôt remplacer le petit point qui signale une notification sur l’écran d’accueil des Pixel. Une analyse d’Android 17 QPR3 Beta 2 a mis au jour un menu permettant de choisir des badges numériques. L’interface a pu être affichée, mais les compteurs ne fonctionnent pas encore sur les icônes.

Cette différence entre réglage visible et fonction opérationnelle est essentielle. La découverte montre le travail de Google sur le lanceur d’applications ; elle n’annonce pas une option déjà utilisable par tous les propriétaires de Pixel. Aucune date de diffusion stable n’est fournie.

Trois affichages envisagés dans Pixel Launcher

Dans son analyse originale publiée le 21 octobre, l’équipe d’Android Authority, avec AssembleDebug, décrit trois choix : un nombre, le point habituel ou aucun badge. Les chercheurs ont fait apparaître ce menu encore inédit sous les réglages liés aux points de notification.

Nombre : afficher la quantité de notifications en attente.

: afficher la quantité de notifications en attente. Point : signaler leur présence sans total visible.

: signaler leur présence sans total visible. Aucun badge : retirer le repère des icônes, sans couper nécessairement les alertes.

Il faut donc distinguer le badge sur l’écran d’accueil et l’alerte envoyée par une application. Le premier est un indicateur. Les sons, les bannières ou l’affichage dans le volet de notifications relèvent d’autres réglages et ne deviennent pas automatiquement silencieux parce qu’un badge est masqué.

Un compteur d’alertes n’est pas forcément un compteur de messages non lus

Le choix d’un nombre peut faciliter la lecture de l’écran d’accueil, notamment pour repérer une application qui accumule les alertes. Mais une notification et un message non lu ne sont pas toujours la même chose. Une application peut regrouper plusieurs événements dans une seule alerte, ou publier une notification qui ne correspond à aucun message.

Le comportement final devra donc être observé dans les applications courantes. Pour l’instant, Android Authority indique que sélectionner le mode numérique ne suffit pas à faire apparaître les chiffres sur l’écran d’accueil. Le travail reste en cours dans Pixel Launcher.

Cette nouveauté est différente d’un changement matériel du téléphone : elle concerne la manière dont le lanceur présente les informations. Si Google la finalise, son intérêt sera surtout de donner un choix supplémentaire aux utilisateurs qui trouvent le point trop discret, tout en laissant les autres conserver un écran moins chargé.