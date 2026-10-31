Oppo Reno17 : le lancement est confirmé pour novembre en Chine, les réservations sont ouvertes

Le calendrier des Oppo Reno17 se précise : la marque confirme une présentation en novembre en Chine et ouvre les réservations sur sa boutique locale. L’information, rapportée le 30 octobre, remplace les seules rumeurs de date. Elle ne donne encore ni jour exact, ni prix français, ni calendrier de commercialisation en Europe.

Oppo ouvre les réservations avant de dévoiler la fiche complète

Une page Reno17 est désormais visible sur la boutique chinoise officielle. Il s’agit d’une réservation préalable au lancement, pas de la preuve que le téléphone est déjà en stock ou que ses caractéristiques finales sont toutes publiques.

Selon GSMArena, qui relaie l’annonce du compte officiel Oppo, la série sera accompagnée d’une Watch 5 et d’une tablette Pad Air 6. La marque prépare donc plusieurs appareils pour le même rendez-vous chinois.

Les informations techniques en circulation n’ont pas le même statut que cette confirmation de calendrier. Les dernières fuites sur le Reno17 Pro s’inscrivent dans une série qui comprendrait un Reno17 et un Reno17 Pro, avec un Snapdragon 7 Gen 4 pour le premier et un Dimensity 8550 pour le second.

Le Pro attire surtout l’attention par l’association annoncée dans les fuites : un écran OLED de 6,32 pouces, un appareil principal de 200 MP et une batterie de 7 000 mAh. Ces éléments décrivent un projet de smartphone relativement compact avec une grosse réserve d’énergie ; ils ne constituent pas encore une fiche technique certifiée par cette annonce.

Même réserve pour Android 17 et ColorOS 17, attendus par les sources qui suivent le produit. La réservation ne valide pas automatiquement les spécifications qui l’ont précédée.

Pour un lecteur qui compare les prochains smartphones Oppo, le fait nouveau est donc simple : la présentation chinoise se fera bien en novembre. C’est ce rendez-vous qui permettra de confronter les fuites aux modèles réellement annoncés.

En revanche, il serait prématuré d’en tirer une date d’achat en France. Aucun tarif français ni lancement européen de la série n’est confirmé par les éléments consultés. Les caractéristiques et les noms de variantes doivent également être vérifiés marché par marché.

Si vous attendez précisément le Reno17 Pro pour son format, gardez trois critères à contrôler lors de l’annonce : les dimensions réelles, le poids et les appareils photo effectivement embarqués. La seule diagonale d’écran ne suffit pas à dire comment un téléphone tient en main.

Crédit illustration : Menow, image générée par IA.