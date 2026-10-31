Gemini change d’apparence sur Android : le nouveau design dépasse enfin les Pixel 11

Le nouvel habillage de Gemini commence à apparaître sur des téléphones Android qui ne sont pas des Pixel 11. La fenêtre invoquée au-dessus d’une application gagne des particules colorées, du flou et un contour plus translucide. Le changement concerne l’interface de l’assistant, sans annoncer à lui seul un modèle d’IA plus puissant ou de nouvelles fonctions réservées à votre smartphone.

Flou, particules et transparence changent la barre de Gemini

Dans ses observations publiées le 29 octobre, 9to5Google décrit davantage de petites particules et de mouvements colorés autour de la barre. Une fois l’animation terminée, le pourtour de cette fenêtre en forme de pilule reste translucide, au lieu de présenter une limite aussi nette qu’auparavant.

Le média avait d’abord relevé cette présentation sur les appareils dotés de Gemini Intelligence, à commencer par les Pixel 11. Il indique l’avoir ensuite retrouvée sur les autres téléphones examinés. C’est l’extension de cet habillage à davantage d’appareils qui constitue le changement, pas l’apparition d’un nouvel assistant.

Le mode sombre rend certaines différences plus visibles

Android Authority relève aussi des bords ombrés plus marqués autour du champ de saisie en mode sombre. En mode clair, l’évolution peut être plus discrète. Comparer deux captures avec des thèmes différents peut donc exagérer ou masquer le changement.

Vérifiez la mise à jour de l’application Google dans le Play Store

La distribution décrite passe par une mise à jour de l’application Google. Vérifiez les mises à jour officielles proposées dans le Play Store avant de chercher une option particulière dans les réglages de Gemini. L’article ne fournit pas de liste garantissant une réception simultanée sur chaque modèle vendu en France.

9to5Google suggère de forcer l’arrêt de l’application Google si le nouvel affichage n’apparaît pas encore. Cela reste une piste rapportée par le média, pas une garantie de déclenchement du déploiement. Inutile de remplacer l’application par un fichier non officiel pour obtenir une animation.

L’animation ne prouve pas l’arrivée de nouvelles fonctions d’IA

La transparence de la barre et ses effets visuels ne définissent pas ce que Gemini peut faire. Les fonctions disponibles dépendent des services, du compte et de leur disponibilité. Le nouvel habillage ne prouve notamment pas qu’un accès à une application ou à des contenus personnels a été activé.

Pour repérer le changement, ouvrez Gemini de la même manière et dans le même thème qu’auparavant. L’animation se voit à l’invocation ; la transparence se juge ensuite sur la barre au repos. Cette comparaison évite de confondre un nouvel habillage avec un changement de fonctions ou de permissions.