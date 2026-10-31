Galaxy S27 Ultra : une nouvelle fuite remet Snapdragon au premier plan pour l’Europe

Le Galaxy S27 Ultra européen pourrait conserver une puce Snapdragon. Ice Universe dit, dans un message du 30 octobre, ne voir aucun signe d’un Exynos 2700 dans cette version du futur smartphone. C’est une évolution à suivre après les informations sur des prototypes Exynos, mais Samsung n’a toujours pas confirmé sa configuration commerciale.

Ice Universe parle précisément de l’Europe

Le message original du leaker sépare deux marchés : l’Europe, où il ne repère pas cette utilisation de l’Exynos, et la Corée du Sud, dont la situation reste incertaine. Il ne publie ni fiche commerciale ni liste définitive des références.

Cette précision géographique compte. Une puce aperçue dans un prototype ou évoquée pour un pays ne décrit pas automatiquement le téléphone vendu en France. Elle invite aussi à ne pas étendre à toute la gamme une information portant sur l’Ultra.

Le Snapdragon reste un scénario, pas une caractéristique officielle

SamMobile rapproche ce message des informations évoquant le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme pour l’Ultra. L’absence d’indice en faveur d’une puce ne prouve pourtant pas, à elle seule, que sa concurrente a été définitivement retenue. À ce stade, il faut conserver le conditionnel.

Un prototype Exynos ne suffit pas à annoncer la version française

Menow avait suivi la piste de prototypes équipés d’Exynos 2700. Le nouveau message apporte une lecture plus ciblée sur l’Europe. Les deux informations peuvent correspondre à des étapes ou à des variantes différentes ; les réunir en une fiche définitive créerait une certitude artificielle.

Les phases de développement servent précisément à comparer des solutions. Pour l’acheteur, le résultat à regarder sera celui du produit effectivement commercialisé : référence complète, processeur annoncé, puis mesures sur un appareil final.

La chauffe et l’autonomie devront se juger sur les téléphones finaux

Autonomie, chauffe et performances soutenues dépendent aussi du refroidissement et du logiciel. Un score isolé obtenu sur un prototype ne raconte pas une longue session de jeu ou une journée passée entre photo, navigation et réseau mobile.

Avant de réserver un futur S27 Ultra, les vérifications les plus utiles seront donc simples :

Identifier la version réellement proposée par le vendeur français.

Lire sa fiche technique définitive, sans la confondre avec celle d’un autre pays.

Comparer les essais portant sur les appareils commerciaux et des usages semblables aux siens.

Le message d’Ice Universe recentre l’attente européenne sur Snapdragon. La fiche française devra encore le confirmer ; d’ici là, cette information sert à suivre le développement, pas à choisir une version que personne ne peut encore commander sur cette base.