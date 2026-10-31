iOS 27.2 : ces changements rendent les albums photo partagés plus pratiques

Dans un album partagé, une légende à corriger ou une photo envoyée deux fois peut vite compliquer le tri. iOS 27.2 apporte plusieurs améliorations à cet usage de Photos : modification des légendes et commentaires, gestion des doublons et rappel avant l’expiration d’un album. La mise à jour date du 26 octobre ; le bénéfice se joue surtout dans les albums alimentés par plusieurs proches, où les erreurs et les envois répétés s’accumulent facilement.

Le récapitulatif publié par MacRumors le 30 octobre relève la possibilité de modifier les légendes et les commentaires dans les albums partagés. Cela répond à un problème banal : un lieu mal nommé, une date imprécise ou une phrase envoyée trop vite.

La correction ne sert pas seulement à enlever une coquille. Dans un album de famille, le texte sert souvent de mémoire au cliché. Pouvoir le corriger rend l’information plus utile aux personnes qui consulteront les photos plus tard, sans ajouter une succession de commentaires rectificatifs sous la même image.

Une retouche de texte ne remplace pas le choix des destinataires

Avant d’ajouter une précision personnelle, gardez en tête les personnes qui accèdent à l’album. Une légende peut révéler un nom, une école ou un lieu même lorsque la photo paraît anodine. La nouvelle possibilité d’édition facilite la correction ; elle ne dispense pas de regarder ce que l’on partage et avec qui.

Éviter de remplir l’album avec les mêmes images

Photos peut aussi éviter l’ajout de doublons. Le bénéfice est particulièrement visible lorsque plusieurs personnes rassemblent les souvenirs d’un voyage ou d’un événement : l’album doit rester facile à parcourir, au lieu de présenter plusieurs fois la même vue.

Un outil anti-doublons n’est pas un tri éditorial. Deux prises proches peuvent raconter des choses différentes, tandis que deux photos distinctes peuvent être inutiles au récit. Après un ajout important, un rapide parcours de l’album reste le meilleur moyen de vérifier que la sélection correspond à ce que vous vouliez montrer.

Le rappel d’expiration aide à garder une copie des souvenirs

La mise à jour ajoute également la possibilité d’afficher un rappel avant qu’un album expire, afin que les participants puissent conserver les photos et vidéos importantes. Il faut le comprendre comme une aide à la sauvegarde, et non comme la promesse qu’un album partagé constitue une archive permanente.

Pour les images auxquelles vous tenez, gardez une copie dans un emplacement dont vous maîtrisez le suivi. L’accès à un contenu reçu et sa conservation durable sont deux besoins différents. Le partage avec des proches sur Android ou Windows demande lui aussi de distinguer la consultation de la récupération des fichiers.