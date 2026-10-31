One UI 9 stable arrive sur le Galaxy A15 en Corée : ce que Samsung confirme

One UI 9 stable commence à toucher la famille Galaxy A15. Le premier déploiement documenté concerne le modèle coréen SM-A156L, commercialisé sous le nom Galaxy Buddy3, avec une version datée du 28 octobre chez Samsung. Ce lancement ne confirme pas encore la disponibilité sur les Galaxy A15 français. Il montre en revanche les changements retenus pour cette variante abordable, après sa phase de bêta.

Samsung confirme Android 17 sur la variante coréenne

Le journal officiel de Samsung identifie le firmware A156LKSUAEZJC, One UI 9 et Android 17. Il indique une diffusion le 28 octobre et un niveau de sécurité au 5 octobre. SamMobile a signalé ce passage au stable le 30 octobre, après trois versions de test.

Ce numéro sert à identifier l’information, pas à choisir un fichier à installer sur un appareil français. Le nom Galaxy A15 recouvre plusieurs variantes matérielles et commerciales. Un paquet destiné à l’une ne devient pas compatible avec toutes les autres parce que leur nom est proche.

Trois changements plus concrets qu’un nouveau numéro de version

Des réglages rapides plus personnalisables , avec des tailles modifiables pour les barres de luminosité et de volume ainsi que le lecteur multimédia.

, avec des tailles modifiables pour les barres de luminosité et de volume ainsi que le lecteur multimédia. Un indicateur bleu lorsque la localisation est utilisée, avec accès à l’application concernée depuis les réglages rapides.

Un menu Garantie et entretien qui rassemble des informations et outils relatifs au suivi de l’appareil.

Le contenu d’un Galaxy S n’est pas automatiquement celui du A15

Une vidéo présentant One UI 9 sur un modèle haut de gamme peut montrer des outils absents du téléphone d’entrée de gamme. La version du système ne suffit pas à promettre chaque fonction Galaxy AI, chaque traitement photo ou chaque animation. Pour ce déploiement, ce sont les changements attribués au A15 qui constituent le bon point de comparaison.

Cette lecture évite une déception courante : attendre une option aperçue sur un autre Galaxy alors qu’elle n’est pas annoncée pour sa référence. Les réglages rapides, l’accès à la localisation et le suivi de l’appareil touchent des gestes quotidiens : ils donnent des repères précis à vérifier lorsque la mise à jour arrivera sur une autre référence.

En France, surveillez votre propre canal de mise à jour

Vous pouvez consulter Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation. L’absence de téléchargement ne contredit pas le lancement coréen : les distributions sont échelonnées selon la référence et le marché. Aucune date française précise ne ressort de l’information consultée.

Menow avait suivi l’ouverture des bêtas sur les Galaxy abordables. Le fait nouveau est ici la version stable du A15 coréen. Les propriétaires français peuvent donc suivre cette progression, tout en attendant la confirmation correspondant à leur appareil.