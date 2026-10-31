WhatsApp : ce faux concours envoyé par un proche peut ouvrir votre compte à un escroc

Un ami vous demande un vote pour aider un enfant à gagner un concours sur WhatsApp ? Son compte peut déjà être compromis. Cybermalveillance.gouv.fr alerte sur une campagne qui détourne la confiance accordée aux contacts pour faire connecter l’appareil d’un escroc au compte de la victime. Le piège se joue surtout dans les étapes présentées comme une validation du vote.

Le faux vote vous entraîne dans les réglages du compte

Dans son bulletin publié le 27 octobre et actualisé le 29, Cybermalveillance.gouv.fr décrit une page de concours factice. Elle réclame un numéro de téléphone, puis pousse la victime à utiliser un code dans les paramètres de WhatsApp. Cette manipulation autorise l’ajout d’un appareil contrôlé par l’escroc.

Le piège ne repose donc pas uniquement sur l’ouverture du lien. Le fraudeur cherche à vous faire accomplir une action sensible sous un prétexte anodin. Un vote qui impose de modifier les réglages de votre messagerie doit immédiatement éveiller les soupçons.

Le nom d’un proche rend le message trompeur

Les messages circulent notamment depuis des comptes déjà détournés. L’expéditeur affiché peut être un vrai contact, sans que cette personne ait envoyé la demande. Pour vérifier, mieux vaut l’appeler ou la joindre par un autre canal.

Code SMS et QR code : deux chemins vers le même piège

Le phénomène dépasse la France. Dans son alerte du 27 octobre, l’Office fédéral suisse de la cybersécurité décrit deux variantes : récupérer un code d’enregistrement reçu par SMS ou faire scanner un QR code avec la fonction Appareils connectés. La seconde peut permettre un accès tiers sans provoquer une déconnexion immédiatement visible sur le téléphone.

Un code personnel n’est pas un ticket de participation. De même, scanner un QR code depuis Appareils connectés peut autoriser une nouvelle session WhatsApp. Cette fonction doit servir à relier vos propres appareils de confiance, pas à confirmer un concours proposé par une page inconnue.

Vous avez suivi les instructions ? Contrôlez les appareils connectés

Si vous avez encore accès à WhatsApp, consultez la rubrique Appareils connectés et déconnectez toute session inconnue. Cybermalveillance.gouv.fr recommande également de prévenir ses contacts et de contrôler les paramètres du compte. Si vous ne pouvez plus vous connecter, passez par la procédure officielle de récupération de WhatsApp, accessible depuis le bulletin.

Ne retransmettez pas la demande de vote à d’autres contacts.

Prévenez le proche dont le compte semble détourné par un autre moyen.

Ne communiquez pas de code de vérification et ne le saisissez pas sur une page de concours.

Activez la vérification en deux étapes de WhatsApp pour renforcer la protection du compte.

Pour ce dernier réglage, l’autorité suisse indique le chemin Paramètres, Compte, puis Vérification en deux étapes. Cette protection supplémentaire ne remplace pas le contrôle des sessions déjà ouvertes : un appareil inconnu doit être déconnecté. La demande d’un proche mérite une vérification indépendante dès qu’elle touche aux accès de votre messagerie.