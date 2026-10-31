Votre enceinte Google répond sans raison ? Une mise à jour de Gemini vise ce bug et les erreurs de minuteur

Une enceinte qui répond « Désolé, je n’ai pas compris » alors que personne ne lui a rien demandé : Google vise ce comportement dans sa nouvelle vague de correctifs pour Gemini for Home. Publiée le 29 octobre, la mise à jour s’attaque aussi aux erreurs de minuteur et aux commandes audio envoyées dans la mauvaise pièce.

Une réponse pouvait se déclencher sans demande

9to5Google rapporte le contenu du journal de mise à jour de Google : certains appareils Home et Nest pouvaient annoncer qu’ils n’avaient pas compris, sans sollicitation de l’utilisateur. Le correctif cible ce défaut précis.

Si vous avez entendu cette phrase dans une pièce silencieuse, ce signalement fournit donc une explication logicielle possible. Il ne prouve pas que toute activation intempestive a la même origine, ni que tous les appareils de la gamme ont été touchés.

Minuteurs et volume : les corrections les plus utiles au quotidien

Une autre anomalie concernait le type de minuteur demandé. Gemini pouvait modifier un minuteur de veille, de contenu audio ou un minuteur classique à la place de celui visé. La mise à jour doit mieux distinguer ces demandes.

Le volume ne doit plus tomber à zéro

Google corrige également un cas où le volume des alarmes et minuteurs passait à zéro. D’après le journal relayé, ce volume est alors réajusté pour correspondre à celui de l’appareil.

Enfin, demander de régler le son d’une enceinte située dans une autre pièce pouvait changer celui de l’appareil devant lequel on parlait, lorsque la cible n’était pas trouvée. Le bon résultat n’est pas seulement un volume différent : c’est un volume modifié sur le bon appareil.

Vérifiez vos commandes habituelles avant de changer les réglages

Les déplacements de musique entre pièces et certaines commandes YouTube TV sur écran connecté figurent aussi parmi les corrections décrites. Cette dernière fonction n’a pas le même intérêt dans tous les pays ; elle ne justifie pas de promettre un nouveau service aux utilisateurs français.

Pour vérifier votre installation, partez des commandes que vous utilisez déjà : nommez l’enceinte ou la pièce, testez le transfert de musique, puis créez un court minuteur dont vous pouvez entendre la fin. Cela permet de repérer un comportement encore incorrect sans bouleverser votre configuration.

La distribution est progressive. Ces correctifs concernent les appareils qui utilisent déjà Gemini for Home : leur annonce ne démontre pas, à elle seule, l’activation de Gemini sur tous les comptes français ou toutes les anciennes enceintes. Comme lors du passage de Google Home à Gemini, le compte et les appareils concernés comptent. Si votre installation fonctionne toujours avec Google Assistant, il ne faut pas confondre cette mise à jour avec une migration confirmée de votre appareil.