Sam Altman critique la RAM peu utilisée dans nos PC : son argument privilégie le cloud

Votre ordinateur doit-il garder beaucoup de mémoire pour un usage occasionnel, ou cette mémoire serait-elle mieux employée dans un centre de données ? Sam Altman défend la seconde logique lorsqu’il parle d’IA locale. Dans une interview à Cheeky Pint, le patron d’OpenAI juge inefficace de répartir une ressource limitée entre des machines personnelles qui ne la sollicitent qu’une petite partie du temps.

Il parle d’allocation de mémoire, pas d’un projet pour vider les PC

Le passage se trouve autour de la 29e minute de l’entretien original avec Cheeky Pint, relayé par Tom’s Hardware le 30 octobre. Altman prend l’exemple d’une mémoire présente dans les ordinateurs des particuliers et utilisée, selon son argument, environ 5 % du temps. Il estime qu’une utilisation maximale dans le cloud serait préférable dans un contexte d’approvisionnement contraint.

Ce chiffre appartient à son raisonnement : ce n’est pas une mesure publiée de l’activité de tous les PC. Le dirigeant n’annonce pas non plus une suppression de la RAM des ordinateurs personnels ou une règle imposée aux fabricants. Il défend une répartition des ressources favorable au cloud.

Une ressource mieux occupée n’est pas forcément un meilleur service pour chacun

L’argument du cloud repose sur la mutualisation : plusieurs utilisateurs sollicitent une infrastructure partagée plutôt que de dimensionner chacun sa machine pour ses besoins les plus exigeants. Cette logique peut améliorer l’occupation d’un équipement. Elle ne répond pas, à elle seule, aux questions du coût d’abonnement, de la connexion nécessaire ou du contrôle conservé par l’utilisateur.

Garder son modèle sur son PC répond à un autre besoin

Faire fonctionner un modèle sur son propre matériel intéresse ceux qui souhaitent garder la main sur leurs outils. La capacité de la machine, la taille du modèle et sa vitesse deviennent alors déterminantes. À l’inverse, un service distant déplace ces contraintes vers le fournisseur. Les deux solutions ne se comparent donc pas uniquement au pourcentage d’utilisation d’une barrette de mémoire.

Il faut aussi distinguer la RAM du stockage. Ajouter de l’espace sur un SSD ne remplace pas automatiquement la mémoire de travail nécessaire à une application. Le débat porte ici sur la DRAM et les ressources de calcul, pas sur la suppression de fichiers pour libérer quelques gigaoctets.

OpenAI défend une logique qui correspond à son activité

L’analyse de Tom’s Hardware rappelle que l’activité principale d’OpenAI repose sur des modèles servis depuis des centres de données. Cette position économique donne un contexte indispensable aux propos de son dirigeant : sa préférence pour la mutualisation n’est pas un arbitrage neutre effectué pour tous les usages informatiques.

Pour le propriétaire d’un PC, une mémoire qui reste disponible n’est pas nécessairement inutile : elle permet de lancer une tâche au moment voulu. La question ouverte par Altman est donc moins de savoir si chaque barrette travaille en permanence que de déterminer qui choisit l’usage de cette capacité, et à quel prix.