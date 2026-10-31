Gemini Live sans Internet : un mode hors ligne apparaît dans le code de l’application Google

Une conversation avec Gemini Live pourrait un jour continuer sans réseau. Deux lignes de texte trouvées dans l’application Google pour Android décrivent un mode hors ligne pour l’assistant vocal. L’indice est explicite, mais la fonction n’est pas lancée : ni les téléphones compatibles, ni les langues, ni les limites de cette version locale ne sont annoncés.

Deux lignes de code désignent bien Gemini Live

L’analyse publiée par Android Authority le 30 octobre porte sur la version 17.71.17 de l’application Google. Elle contient un intitulé de mode hors ligne et une description indiquant qu’il servirait à utiliser Gemini Live sans connexion Internet.

Le nom technique des éléments suggère une option liée au menu de compte de Gemini. L’équipe n’a toutefois pas démontré un fonctionnement complet de ce mode. Une ressource préparée dans une application peut précéder une sortie de plusieurs mois, changer de rôle ou être abandonnée.

Un indice de développement, pas une option à activer aujourd’hui

Il n’existe donc pas, sur la base de ces découvertes, de procédure fiable à donner pour l’activer. Installer un paquet modifié ou chercher un prétendu bouton caché ne transforme pas ces chaînes de texte en service disponible. Aucune date de sortie française n’a été communiquée.

Le défi ne se limite pas à reconnaître votre voix

Gemini Live doit enchaîner plusieurs opérations : comprendre la parole, produire une réponse, puis la restituer à voix haute avec peu d’attente. Sans connexion, les traitements nécessaires doivent être assurés par l’appareil, au lieu de dépendre des serveurs pour les étapes concernées.

La question pratique est la continuité de la conversation. Un système peut reconnaître quelques commandes en local sans être capable de soutenir le même échange qu’un assistant en ligne. Pour l’instant, les éléments trouvés ne décrivent ni la durée d’une session, ni les sujets traités, ni le temps de réponse.

Android Authority évoque Gemini Nano comme une possibilité technique, puisque certains smartphones disposent déjà de modèles exécutés sur l’appareil. Ce recours à Gemini Nano reste une hypothèse, pas une architecture confirmée par Google.

Caméra, partage d’écran et français restent des questions ouvertes

Le mode Live connecté peut exploiter d’autres entrées que la voix. Gemini Live peut déjà exploiter la caméra dans son fonctionnement connecté. Rien, dans les deux lignes repérées, ne permet de garantir que la caméra et le partage d’écran fonctionneraient aussi sans réseau. Même incertitude pour la liste des langues et les générations de smartphones prises en charge.

Un mode local pourrait être intéressant dans les transports ou dans un lieu mal couvert, mais son intérêt dépendra de ces limites. Le bon critère sera moins la présence d’un interrupteur « hors ligne » que les tâches réellement disponibles une fois le Wi-Fi et les données mobiles coupés.