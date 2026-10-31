Nothing OS 5.0 : Android 17 arrive sur quatre smartphones des gammes Phone (3a) et (4a)

Les Nothing Phone (3a), (3a) Pro, (4a) et (4a) Pro commencent à recevoir la version stable de Nothing OS 5.0, fondée sur Android 17. Le déploiement signalé le 30 octobre élargit la mise à jour au-delà du Phone (3), déjà passé à Android 17. Au programme : une interface retouchée, des réglages plus accessibles et plusieurs changements photo, avec des différences selon le modèle.

Les Phone (3a) et (4a) passent à la version stable

Les journaux de mise à jour publiés par Nothing confirment le passage à la version officielle. Le firmware de la série Phone (3a) porte la référence C5.0-261023-2146 ; celui du Phone (4a) est identifié C5.0-261023-2145. Le Phone (4a) Pro dispose de sa propre version.

Le Phone (3) avait déjà ouvert le bal. Cette nouvelle étape concerne donc les deux gammes « a », pas une nouvelle distribution du même firmware à tous les téléphones Nothing.

Les réglages rapides se séparent des notifications

Nothing OS 5.0 permet de dissocier le panneau des notifications de celui des réglages rapides. L’option se trouve dans les paramètres de notifications. Le changement est utile si vous voulez accéder directement au Wi-Fi ou au Bluetooth sans traverser vos alertes.

Un thème dépoli et des widgets pour personnaliser l’accueil

Le thème Translucent ajoute un effet de verre dépoli au lanceur. La personnalisation de l’horloge, le rangement groupé des icônes et les widgets Collector, Away Time et Glyph Timer complètent la refonte. Dans les réglages rapides, toucher l’icône d’un appareil Bluetooth permet aussi de le connecter ou de le déconnecter.

La caméra et Essential Voice n’évoluent pas de la même façon

Sur les Phone (3a), Nothing détaille notamment un réglage Tuning à sept effets et une évolution des préréglages. Sur le Phone (4a), le journal mentionne l’enregistrement simultané avec les caméras avant et arrière, ainsi qu’une transcription Essential Voice plus rapide. Une fonction décrite pour un modèle ne doit pas être supposée identique sur les quatre.

Pour chercher la mise à jour, ouvrez Paramètres, puis Système et Mise à jour du système. Nothing recommande une sauvegarde préalable des photos, contacts et autres données utiles.

Le constructeur précise que la distribution se fait par étapes. Si votre appareil acheté en France ne propose encore rien, cela ne signifie donc pas qu’il est exclu : l’arrivée du téléchargement peut varier entre deux téléphones compatibles.