Motorola Edge 70 Pro : attention, deux versions différentes se cachent sous le même nom

Le Motorola Edge 70 Pro revient dans l’actualité avec l’arrivée d’Android 17 sur des exemplaires européens. Mais avant de comparer ses caractéristiques à celles d’un test ou d’une offre d’importation, le nom ne suffit pas : il recouvre deux équipements différents. Le modèle international possède un véritable téléobjectif et la recharge sans fil, contrairement à la version indienne lancée en avril. Ces écarts peuvent changer le choix d’un acheteur.

Le zoom qui change la fiche photo

En consultant une présentation indienne du Edge 70 Pro, on retrouve un appareil principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et une caméra avant de 50 mégapixels. La caméra à selfies est incluse dans ce total. Au dos, cette configuration ne comporte donc que deux appareils photo.

La version internationale présentée le 30 avril ajoute un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels, avec stabilisation optique et zoom optique 3,5×. Sa focale équivalente annoncée est de 81 mm. Le modèle indien décrit au lancement ne possède pas ce module.

Pour un portrait cadré plus serré ou un sujet éloigné, la présence de cet objectif donne une possibilité matérielle supplémentaire. Elle ne se résume pas à une option activable dans un menu.

Le « 50× » ne désigne pas un zoom optique

Motorola emploie aussi l’appellation « Super Zoom Pro » jusqu’à 50× pour la version internationale. Il faut la séparer du grossissement optique 3,5× : ce sont deux indications différentes. Le premier chiffre ne promet pas une qualité identique à tous les niveaux de zoom, et le nombre de mégapixels ne suffit pas à départager les images.

La recharge sans fil manque sur la version indienne

Deuxième différence : le modèle international prend en charge une recharge sans fil de 15 W et une recharge inversée sans fil de 5 W. Ces fonctions sont absentes du modèle indien présenté initialement. Elles peuvent compter si vous utilisez déjà un support de charge ou souhaitez dépanner un accessoire compatible.

Les deux variantes partagent en revanche une batterie annoncée à 6 500 mAh et une recharge filaire de 90 W. La capacité de la batterie ou le seul nom du processeur ne permet donc pas de reconnaître immédiatement laquelle est proposée.

Équipement annoncé au lancement Edge 70 Pro international Edge 70 Pro indien Téléobjectif périscopique de 50 MP Oui, zoom optique 3,5× Non Recharge sans fil 15 W Non Recharge inversée sans fil 5 W Non Capacité de batterie annoncée 6 500 mAh 6 500 mAh Recharge filaire annoncée 90 W 90 W

Ces différences remontent aux lancements d’avril 2026. Elles ne sont pas des équipements ajoutés par la mise à jour d’octobre.

Android 17 ne transforme pas une variante en une autre

Le premier déploiement européen d’Android 17 signalé le 28 octobre concerne la version logicielle A171WMH.44-25, avec un téléchargement rapporté de 3,42 Go. Ce signalement ne fixe pas une date de réception identique pour tous les Edge 70 Pro et tous les marchés.

Une mise à jour peut modifier l’interface ou le traitement des images. Elle ne peut pas faire apparaître un objectif absent du téléphone ni ajouter matériellement un système de recharge sans fil. La référence matérielle indique les fonctions présentes ; la version logicielle indique celles que le système peut ensuite exploiter.

Avant un achat, demander la référence exacte

Pour un lecteur français, la précaution concerne surtout les places de marché et les offres d’importation. Une fiche regroupant plusieurs vendeurs peut juxtaposer des informations issues de marchés différents. Le mot « global » dans un titre commercial mérite lui aussi une vérification, plutôt qu’une confiance automatique.

Demandez la référence complète et le marché auquel l’appareil était destiné.

et le marché auquel l’appareil était destiné. Faites confirmer par écrit la présence du téléobjectif et de la recharge sans fil sur l’exemplaire vendu.

Vérifiez la configuration de stockage, le vendeur responsable et les conditions de garantie applicables.

Un tarif plus bas peut être intéressant, mais il doit porter sur un équipement identifié. Pour le Edge 70 Pro, comparer seulement le nom, la batterie et les mégapixels peut faire manquer précisément les deux fonctions qui séparent ces versions.

Image d’illustration : archives Menow.