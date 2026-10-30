Motorola Edge 70 Pro : Android 17 commence à arriver sur les modèles européens

Android 17 commence à apparaître sur le Motorola Edge 70 Pro européen. Un premier témoignage, repris par GSMArena le 28 octobre, décrit un téléchargement de 3,42 Go et la version A171WMH.44-25 . Le modèle concerné est bien l’Edge 70 Pro : les autres Edge, dont le Pro+, suivent leur propre calendrier.

Android 17 commence à apparaître sur le Motorola Edge 70 Pro européen. Un premier témoignage, repris par GSMArena le 28 octobre, décrit un téléchargement de 3,42 Go et la version A171WMH.44-25. Le modèle concerné est bien l’Edge 70 Pro : les autres Edge, dont le Pro+, suivent leur propre calendrier.

Un premier téléchargement européen, pas une arrivée simultanée partout

Le signalement relayé par GSMArena provient d’un utilisateur de Reddit. Il permet de repérer le début d’une distribution, sans établir que tous les appareils vendus en France reçoivent déjà la même notification. Pour un téléphone acheté à l’étranger ou auprès d’un opérateur, le marché et le canal de distribution sont aussi à prendre en compte.

Le numéro complet constitue le meilleur élément à comparer. « Android 17 est arrivé » peut désigner une bêta, un autre modèle ou une autre région ; A171WMH.44-25 décrit ici le logiciel rapporté sur l’Edge 70 Pro européen. Le téléchargement proposé par le téléphone reste plus fiable qu’une archive trouvée sous un nom voisin.

L’interface évolue, mais toutes les promesses ne sont pas des tests

Le journal de modifications rapporté met en avant une interface renouvelée, des notifications réorganisées, davantage de possibilités de multitâche et des contrôles de sécurité renforcés. Le témoignage mentionne également des changements de personnalisation. Ces éléments décrivent les nouveautés annoncées ; ils ne démontrent pas un gain d’autonomie ou de rapidité mesuré.

Cette séparation compte pour les fonctions propres à Motorola. Deux téléphones équipés de la même base Android peuvent conserver des options différentes selon leur gamme. Une absence dans un menu ne signifie donc pas, à elle seule, que l’installation est incomplète.

Trois vérifications avant de lancer les 3,42 Go

Le modèle : contrôlez l’intitulé exact dans les informations de l’appareil.

contrôlez l’intitulé exact dans les informations de l’appareil. Les données : sauvegardez les fichiers importants encore stockés uniquement sur le téléphone.

sauvegardez les fichiers importants encore stockés uniquement sur le téléphone. Les conditions d’installation : prévoyez une connexion adaptée, une batterie suffisamment chargée et un créneau sans besoin immédiat du mobile.

Après le redémarrage, commencez par vérifier vos fonctions essentielles : appels, connexion mobile et applications utilisées chaque jour. En cas de problème, conservez la référence de build et décrivez un symptôme reproductible. Cela donnera à l’assistance un point de départ plus précis que le seul nom Android 17.

Si la mise à jour n’est pas encore proposée, inutile de confondre ce premier retour avec une échéance universelle. La nouveauté est le démarrage européen signalé sur ce Pro ; sa généralisation reste à suivre appareil par appareil.