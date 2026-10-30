One UI 9 arrive sur les Galaxy Tab S11 : les premiers modèles servis sont connus

Les Galaxy Tab S11 commencent enfin leur passage à One UI 9. Le déploiement stable est signalé le 29 octobre sur les Tab S11 et Tab S11 Ultra en Corée du Sud . Pour les propriétaires français, c’est une étape dans la distribution, pas encore la preuve qu’un téléchargement attend chaque tablette dans les réglages.

Les Galaxy Tab S11 commencent enfin leur passage à One UI 9. Le déploiement stable est signalé le 29 octobre sur les Tab S11 et Tab S11 Ultra en Corée du Sud. Pour les propriétaires français, c’est une étape dans la distribution, pas encore la preuve qu’un téléchargement attend chaque tablette dans les réglages.

La barre des tâches compte davantage sur une tablette

Sur un grand écran, une mise à jour ne se juge pas seulement au dessin des icônes. La barre des tâches et le passage d’une application à l’autre conditionnent le confort lorsque l’on consulte un document à côté d’un navigateur ou d’une prise de notes. Parmi les changements rapportés par SamMobile, One UI 9 apporte davantage de personnalisation à cette barre, ainsi que des évolutions de DeX et de Samsung Notes.

Le panneau rapide dispose aussi de nouvelles possibilités de personnalisation. Un indicateur de localisation et une rubrique consacrée à la garantie et à l’entretien figurent parmi les ajouts cités. Ce sont les fonctions de la version effectivement proposée à votre référence qu’il faudra examiner : une nouveauté Galaxy AI vue sur un autre appareil ne se transpose pas automatiquement à toutes les tablettes.

La gamme avait déjà évolué sur le partage de fichiers, avec la compatibilité des Tab S11 avec AirDrop. Cette nouvelle étape concerne cette fois la version du système et son interface sur grand écran.

Les premiers relevés concernent le marché coréen. Les numéros de firmware diffèrent selon les références, ce qui rend peu utile la recherche d’un code unique valable pour toutes les Tab S11. La variante Wi-Fi, la version cellulaire et le pays de distribution doivent rester identifiés séparément.

Pour vérifier votre appareil, ouvrez Paramètres, puis Mise à jour logicielle et consultez les téléchargements proposés. S’il n’y en a pas, l’annonce coréenne ne suffit pas à diagnostiquer un retard anormal de votre tablette. Aucun calendrier précis pour la France n’est établi par ces premiers signalements.

Préparez la mise à jour de votre appareil, pas celle d’une autre région

Avant une installation majeure, sauvegardez les documents qui ne sont conservés que localement et assurez-vous de disposer de temps pour terminer l’opération. Sur une tablette utilisée pour les cours ou le travail, cette préparation est plus utile que la recherche d’un paquet étranger pour gagner quelques jours.

Les images et numéros publiés à l’étranger servent à reconnaître un déploiement, pas à transformer une variante européenne en variante coréenne. Une fois l’OTA locale proposée, la vérification intéressante portera sur vos usages : retrouver les applications souvent ouvertes, ajuster le panneau rapide et choisir la présentation de la barre des tâches qui vous convient.