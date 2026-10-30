Un vendeur annonce un Xiaomi chinois « en français » sous HyperOS 4. Est-ce l’équivalent du modèle européen ? Non : la langue de l’interface ne décrit qu’une partie du produit. Le français signalé dans certaines ROM chinoises peut faciliter la prise en main, mais il ne remplace ni la vérification de la référence ni…

HyperOS 4 en français : ce détail ne transforme pas un Xiaomi chinois en modèle européen

Un vendeur annonce un Xiaomi chinois « en français » sous HyperOS 4. Est-ce l’équivalent du modèle européen ? Non : la langue de l’interface ne décrit qu’une partie du produit. Le français signalé dans certaines ROM chinoises peut faciliter la prise en main, mais il ne remplace ni la vérification de la référence ni celle des services dont vous avez besoin.

Le français renseigne sur l’interface, pas sur tout le téléphone

XimiTime a signalé le français parmi les langues d’HyperOS 4 chinois le 26 septembre. Cette information est utile pour l’import, mais ce n’est pas une annonce de lancement européen. Le site présente par ailleurs une liste de langues contradictoire sur certains autres pays ; mieux vaut vérifier directement celle du téléphone convoité.

Il faut distinguer la langue choisie, la branche du firmware et la référence matérielle. Le premier réglage modifie les textes affichés. Le deuxième détermine le logiciel distribué à l’appareil. La troisième correspond au produit physique vendu. Passer les menus en français ne change pas les composants radio et ne garantit pas les mêmes fonctions qu’une édition distribuée en France.

Le numéro complet vaut mieux que la mention « version internationale »

Dans les références de firmwares Xiaomi, les terminaisons CNXM, EUXM et MIXM servent à distinguer respectivement les branches chinoise, européenne EEA et Global. Relevez la chaîne entière affichée dans les informations système : les premiers chiffres « HyperOS 4 » ne suffisent pas à identifier la distribution.

La mention commerciale « version internationale » mérite une question supplémentaire : parle-t-on d’un modèle destiné à ce marché ou seulement d’un appareil dont le vendeur a changé le logiciel ? Pour l’acheteur, cette différence peut compter lors d’une mise à jour ou d’un passage au service après-vente. Une réponse précise vaut mieux qu’une promesse générale de compatibilité.

Les questions à poser avant de payer un modèle importé

Quelle est la référence exacte du téléphone, et quelle région figure dans le numéro du firmware ?

du téléphone, et quelle région figure dans le numéro du firmware ? Le logiciel est-il celui d’origine ou a-t-il été remplacé par le vendeur ?

Les services indispensables, dont les applications Google et Android Auto si vous les utilisez, sont-ils explicitement pris en charge sur cette référence ?

Qui assure le retour et la réparation, depuis quel pays et dans quelles conditions ?

Ces questions ne supposent pas que chaque modèle chinois soit inutilisable en Europe. Elles permettent de comparer un achat réel plutôt qu’une simple langue de menu. Demander des photos des informations système et une réponse écrite sur les fonctions essentielles facilite aussi la discussion si la fiche commerciale manque de précision.

Changer de région logicielle n’est pas un simple réglage de langue

Si vous possédez déjà le téléphone, ne choisissez pas un paquet de mise à jour uniquement parce qu’il porte le nom d’un modèle proche. Le canal proposé normalement à votre appareil reste le point de départ. Une archive destinée à un Redmi chinois et une version pour son cousin POCO européen ne deviennent pas interchangeables parce qu’elles partagent une base technique.

Pour un achat destiné à un usage quotidien en France, le français est donc une case à cocher parmi d’autres. La décision dépend surtout du modèle réellement livré et de son support, deux informations qu’une capture d’écran traduite ne prouve pas.