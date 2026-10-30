Ces faux émulateurs PS5 cachent un malware qui modifie votre antivirus Windows

La promesse est tentante pour un joueur PC : télécharger un outil pour lancer des jeux PS5. Le fichier piégé, lui, s’occupe d’abord de soustraire certains éléments à la protection antivirus de Windows. Une enquête de NordVPN , rapportée le 29 octobre par Tom’s Hardware, décrit de faux dépôts GitHub qui imitent des outils connus…

La promesse est tentante pour un joueur PC : télécharger un outil pour lancer des jeux PS5. Le fichier piégé, lui, s’occupe d’abord de soustraire certains éléments à la protection antivirus de Windows. Une enquête de NordVPN, rapportée le 29 octobre par Tom’s Hardware, décrit de faux dépôts GitHub qui imitent des outils connus de la communauté. Leur objectif présumé est le vol de mots de passe et d’autres données personnelles.

Des copies de projets connus conduisent au fichier piégé

La campagne usurpe notamment les noms AnyPS5 et Kyttyps5. Les chercheurs ont repéré des dépôts malveillants qui se présentent comme ces projets et orientent les visiteurs vers une archive contenant un exécutable Windows. Les dépôts utilisés changent rapidement, selon le rapport partagé avec Tom’s Hardware.

Le piège repose sur une usurpation de projet, pas sur une compromission démontrée des dépôts des véritables développeurs. Un nom connu et une page qui semble cohérente donnent au faux téléchargement l’apparence d’une version expérimentale. Pour un joueur habitué aux versions de développement, lancer un fichier encore peu répandu peut sembler banal.

Le faux outil ajoute des exclusions à Microsoft Defender

Avant de lancer sa charge, le programme ajoute des exclusions à Microsoft Defender. Les chercheurs décrivent ensuite un exécutable protégé, soupçonné d’être un infostealer, c’est-à-dire un logiciel destiné à dérober des informations. Un mécanisme de nettoyage efface ensuite des fichiers du programme pour compliquer les recherches sur l’infection.

Ni le nombre de machines compromises ni toutes les capacités du programme ne sont établis. Comme le souligne également TechSpot, le classement en voleur de données reste une évaluation des chercheurs. L’alerte vise une méthode de distribution et des téléchargements suspects, pas tous les émulateurs.

Une exclusion antivirus ne rend pas un fichier plus sûr

Microsoft explique qu’une exclusion retire certains fichiers ou processus de la surveillance antivirus en temps réel. D’autres analyses peuvent encore les examiner. Une notice qui présente cette modification comme une formalité demande en réalité au joueur d’abaisser une protection sur son propre PC.

Retrouver les téléchargements à partir des pages des développeurs, puis comparer le propriétaire exact du dépôt.

Se méfier d’une copie qui reprend le nom du projet mais change la destination du téléchargement.

Ne pas ajouter une exclusion simplement parce qu’une notice accompagne l’archive.

Vous avez lancé un fichier suspect ? Vérifiez le PC et les comptes

Si un fichier suspect a déjà été exécuté, le supprimer ne retire pas nécessairement ce qu’il a installé. Microsoft propose des analyses complètes et une analyse Defender hors ligne, réalisée après redémarrage sans charger Windows normalement. Le redémarrage impose de sauvegarder auparavant les documents ouverts.

Pour les comptes potentiellement exposés, mieux vaut changer les mots de passe depuis un appareil de confiance. La promesse d’un jeu PS5 sur ordinateur ne doit jamais dispenser de vérifier qui fournit réellement le programme : GitHub héberge une page, il ne certifie pas à lui seul l’identité de son auteur.