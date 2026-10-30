Switch 2 : The Duskbloods est repoussé à 2027, FromSoftware explique pourquoi

The Duskbloods ne sortira pas sur Switch 2 avant la fin de l’année. FromSoftware repousse son jeu multijoueur à 2027 . Le studio l’a annoncé le 29 octobre : les règles et l’équilibrage ont encore besoin d’ajustements après le test réseau organisé en août.

The Duskbloods ne sortira pas sur Switch 2 avant la fin de l’année. FromSoftware repousse son jeu multijoueur à 2027. Le studio l’a annoncé le 29 octobre : les règles et l’équilibrage ont encore besoin d’ajustements après le test réseau organisé en août.

Le test d’août conduit à prolonger les réglages

Dans sa déclaration sur X, reproduite par VGC, FromSoftware décrit un développement arrivé au stade des derniers ajustements. Le studio explique vouloir approfondir les aspects de combat, de stratégie et d’expression des joueurs observés pendant le test.

Le communiqué ne détaille pas une liste de modes supprimés ou de systèmes refaits. Il ne permet pas non plus d’attribuer le report à une défaillance technique précise. L’information établie est le besoin de temps supplémentaire sur les règles et leur équilibre.

En multijoueur, les règles déterminent aussi le plaisir de jouer

Un jeu peut être lisible à l’écran et laisser malgré tout trop peu de réponses à certaines actions. C’est là que l’équilibrage compte : les choix doivent avoir un intérêt, et les participants doivent pouvoir comprendre ce qui les fait gagner ou perdre. Ce travail dépasse la seule correction d’un plantage.

Cette explication générale ne constitue pas un diagnostic du test de The Duskbloods. Sans relevé détaillé du studio, on ne peut pas affirmer qu’une classe était trop forte, qu’un mode ne fonctionnait pas ou que le rythme d’une partie a été entièrement revu. Les joueurs qui ont participé au test devront attendre des précisions pour comparer les changements.

2027 reste une fenêtre, sans mois de sortie

Le jeu était annoncé pour 2026, sans jour précis. Son nouveau repère est 2027, là encore sans mois confirmé dans le message examiné. Rien dans cette annonce ne transforme non plus l’exclusivité Switch 2 en sortie sur d’autres plateformes.

Pour un propriétaire qui comptait sur ce titre avant les fêtes, la conséquence est simple : il faut revoir ce programme de jeux. Une date de revendeur ne doit pas combler artificiellement la fenêtre laissée ouverte par FromSoftware. Le studio devra maintenant préciser à la fois le calendrier et ce que ce temps supplémentaire aura permis de changer dans les parties.