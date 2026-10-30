The Elder Scrolls 6 pourrait s’appeler Sentinel : une annonce serait proche

Après des années passées sous le nom provisoire The Elder Scrolls VI, le prochain grand RPG de Bethesda pourrait bientôt afficher son sous-titre. « Sentinel » est le nom rapporté par Tom Warren , dont les sources évoquent une annonce possible dès novembre. Bethesda n’a pas confirmé ce calendrier dans les éléments examinés.

Après des années passées sous le nom provisoire The Elder Scrolls VI, le prochain grand RPG de Bethesda pourrait bientôt afficher son sous-titre. « Sentinel » est le nom rapporté par Tom Warren, dont les sources évoquent une annonce possible dès novembre. Bethesda n’a pas confirmé ce calendrier dans les éléments examinés.

Le nom viendrait d’un reportage, pas d’une fiche officielle

L’information provient d’un reportage de The Verge, repris notamment par Gematsu. Le conditionnel reste donc nécessaire. Un nom rapporté par des sources proches d’un projet n’a pas le même statut qu’un logo publié par l’éditeur ou une page de jeu mise à jour.

La nouvelle retient l’attention parce que la série attend depuis longtemps de retrouver un épisode principal après Skyrim. Son quinzième anniversaire, en novembre, fournit un contexte à cette fenêtre supposée. Cela ne suffit pas à fixer le 11 novembre comme rendez-vous d’une présentation.

Le sous-titre répondrait à une première attente, mais laisserait le calendrier du jeu entier ouvert. Un sous-titre donne une identité au projet. Une présentation de gameplay permettrait de voir comment il fonctionne. Une date de sortie permettrait enfin de l’inscrire dans un calendrier d’achat.

Le reportage sur « Sentinel » ne permet pas de promettre ces trois étapes en même temps. Il serait donc prématuré d’annoncer une démo, l’ouverture des précommandes ou un lancement imminent. L’existence d’un projet avancé en interne ne donne pas automatiquement ces informations au public.

Ce qui rendrait la prochaine communication vraiment utile

Le nom intéresse les fans, mais les questions pratiques restent nombreuses : à quoi ressemble une partie, quels systèmes sont présentés et quels engagements de calendrier sont publics ? Une future communication pourra répondre à certaines de ces attentes, ou se limiter à une identité visuelle.

En attendant, mieux vaut garder le nom supposé et la fenêtre de novembre attachés à leur source. Les théories de la communauté peuvent accompagner l’attente ; elles ne remplacent pas les éléments que Bethesda choisira réellement de montrer. Pour l’instant, « Sentinel » constitue une piste journalistique identifiable, pas encore le titre officiel à inscrire sur une fiche de précommande.