Le repas était filmé, et le public a fini par commander lui aussi. Le 28 octobre , Lacy a exposé le QR code de sa table pendant un direct au Japon. Des spectateurs l’ont utilisé pour envoyer des commandes au restaurant. Le streamer a ensuite évoqué une note de 12 000 dollars ; l’établissement confirme…

Il montre le QR code de sa table en direct : ses spectateurs passent commande au restaurant

Le repas était filmé, et le public a fini par commander lui aussi. Le 28 octobre, Lacy a exposé le QR code de sa table pendant un direct au Japon. Des spectateurs l’ont utilisé pour envoyer des commandes au restaurant. Le streamer a ensuite évoqué une note de 12 000 dollars ; l’établissement confirme le désordre, mais dément lui avoir fait payer cette somme.

Ses spectateurs accèdent aux commandes de la table

Attablé avec Darla Claire, le vidéaste laisse apparaître un QR code de commande. Il n’a pas besoin de montrer sa carte bancaire pour que le repas lui échappe : à partir du code, des personnes derrière leur écran peuvent adresser des demandes à la cuisine. Le passage du direct à l’action se joue dans ce détail.

Dans les extraits qui ont circulé, Lacy explique que son public a fait exploser la note. Il avance un montant proche de 12 000 dollars et raconte avoir demandé que les plats supplémentaires soient distribués à d’autres familles. C’est cette addition spectaculaire qui a fait voyager l’histoire sur les réseaux sociaux.

Le restaurant confirme les commandes, pas les 12 000 dollars

Le 29 octobre, le restaurant Zauo Shibuya donne une version bien différente, dans une réponse diffusée sur les réseaux sociaux. L’établissement reconnaît que des tiers ont passé des commandes et que certains plats avaient déjà été préparés lorsque le personnel a compris la situation. Il explique avoir jeté une partie des préparations après vérification auprès des clients.

En revanche, il affirme ne facturer que ce que les clients ont effectivement commandé et consommé. Le montant réellement réglé par Lacy n’a pas été communiqué. Les 12 000 dollars ne correspondent pas à une facture acquittée vérifiée : c’est le montant avancé par le streamer, que le restaurant conteste. Dexerto rapporte cette réponse et la confronte aux déclarations initiales.

L’extrait du direct montre la scène au restaurant

Un extrait du direct, relayé le 28 octobre par le compte Chip, montre Lacy et Darla Claire à leur table pendant l’épisode. La scène donne à voir leur réaction, mais ne prouve pas les montants repris dans les publications virales.

Lacy's first Japan stream ended in DISASTER after he accidentally showed a restaurant's QR code, leading viewers to order over 500,000 yen ($3K) worth of food and drinks 😭💀 pic.twitter.com/ZYwZyXQREw — Chip 🍪 (@ChipGotIt_) October 28, 2026

Voir l’extrait du direct relayé par Chip sur X. Le montant évoqué dans cette publication est contesté par le restaurant.

Un QR code de commande peut aussi donner un accès

On associe souvent ces carrés à un simple menu. Ici, le code ouvrait une fonction capable d’envoyer des demandes en cuisine. Pour une personne qui filme dans un lieu public, la question à se poser est donc très concrète : ce qui apparaît à l’écran permet-il seulement de lire une information, ou aussi d’effectuer une action ?

Pour filmer ce type de repas, mieux vaut garder hors champ le code de la table, son lien complet et les éventuels identifiants de session. Un code peut ouvrir bien plus qu’un menu, même si le scanner avec un smartphone ne prend que quelques secondes. Si des commandes inconnues apparaissent, prévenez immédiatement le personnel. Le démenti du restaurant change l’histoire financière ; il ne retire rien au désordre provoqué par l’exposition du code.