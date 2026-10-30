Sur plusieurs versions régionales du site d’Apple, deux doigts tiennent la tablette. Sur le site coréen d’Apple, l’iPad mini reste seul à l’image. La différence a été signalée dès le 27 octobre par IT Home. Le geste peut avoir une connotation offensante en Corée du Sud ; Apple n’a pas expliqué publiquement ce choix.

Sur le site coréen d’Apple, une main a disparu du visuel de l’iPad mini

Sur plusieurs versions régionales du site d’Apple, deux doigts tiennent la tablette. Sur le site coréen d’Apple, l’iPad mini reste seul à l’image. La différence a été signalée dès le 27 octobre par IT Home. Le geste peut avoir une connotation offensante en Corée du Sud ; Apple n’a pas expliqué publiquement ce choix.

En Corée du Sud, Apple montre la tablette sans la main

Le signalement d’IT Home compare la présentation chinoise et la présentation coréenne. Sur la première, le pouce et l’index saisissent le bord de la tablette pour mettre en valeur sa finesse. Sur la seconde, la main est absente et l’iPad reste seul dans la composition.

Le 28 octobre, AppleInsider a également relevé cette différence, en notant que la main figurait dans d’autres régions. Apple adapte donc la présentation de la tablette à la région. Pour ses caractéristiques, nous revenons séparément sur les changements du nouvel iPad mini OLED.

Deux doigts qui peuvent évoquer une moquerie sexuelle

Un pouce et un index légèrement écartés peuvent simplement montrer l’épaisseur d’un objet. Dans certaines communautés sud-coréennes, un geste proche est aussi interprété comme une moquerie sur la taille du sexe masculin. Les médias rapprochent le visuel de cette connotation locale pour expliquer l’adaptation.

AppleInsider rappelle notamment les controverses qui ont touché des animations promotionnelles de jeux Nexon, dont MapleStory, autour de gestes jugés similaires. La photo d’un produit tenu en main peut évidemment ressembler à ce geste sans poursuivre aucune intention moqueuse.

Apple n’a pas donné la raison de cette adaptation

Le visuel régional diffère, mais Apple n’a pas confirmé le motif de ce choix. Rien ne permet donc d’affirmer qu’Apple a reconnu une erreur, subi une sanction ou répondu à un boycott. La différence a aussi été rapprochée de la présentation coréenne de l’iPhone Air, pour laquelle AppleInsider signale une adaptation comparable.

Pour les lecteurs français, l’épisode illustre surtout le travail de localisation d’une campagne mondiale. Changer un texte ne suffit pas toujours : la façon de tenir un produit peut elle aussi prendre un sens différent selon le pays. Un détail presque invisible sur une fiche de vente devient alors une décision de communication à part entière.