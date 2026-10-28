L’iPad mini OLED est officiel : l’écran change, mais aussi le son et la caméra

Apple officialise l’iPad mini OLED et ne change pas seulement son écran. La tablette de 8,5 pouces adopte l’A20 Pro, une caméra frontale sur le bord paysage et un système audio sans ouvertures de haut-parleurs habituelles. Les précommandes débutent le 28 octobre, avant la disponibilité annoncée le 6 novembre.

L’OLED arrive dans un format qui reste pensé pour être transporté

Dans sa présentation officielle, Apple annonce un écran OLED de 8,5 pouces, avec une option de verre nano-texturé. Le boîtier mesure 5,4 mm d’épaisseur. Le changement d’affichage est donc associé à un travail sur l’encombrement, deux critères centraux pour une tablette que l’on choisit précisément afin de moins s’encombrer.

Sur une dalle OLED, les pixels produisent leur propre lumière. Les noirs et les scènes contrastées sont donc au cœur de l’intérêt du changement. Le confort réel dépendra aussi des reflets, des couleurs et du réglage de luminosité : ces qualités demandent un essai, au-delà des promesses de la présentation.

Le son passe par l’écran, la caméra rejoint le bord long

Apple introduit un système nommé Acoustic Display, qui évite les ouvertures de haut-parleurs habituelles. La tablette bénéficie aussi d’une certification IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Cette classification décrit des conditions d’essai ; elle ne transforme pas une tablette en appareil destiné à une utilisation prolongée sous l’eau.

La caméra frontale Center Stage de 12 Mpx se situe désormais sur le bord utilisé en paysage. Le changement paraît plus discret que l’OLED, mais il touche directement les appels : l’orientation de la tablette et la position de la caméra déterminent d’où vient le regard transmis. Sur un appareil souvent posé horizontalement, ce placement mérite d’être regardé autant qu’une hausse de définition.

Le stockage peut aussi changer la configuration de l’A20 Pro

L’A20 Pro, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6 figurent au programme. Apple distingue certaines caractéristiques de la puce selon la capacité choisie : le nom A20 Pro ne dispense donc pas d’examiner la configuration exacte. Pour comparer deux offres, la quantité de stockage n’est pas forcément la seule ligne différente.

Le calendrier est désormais officiel, à la différence des premières fuites sur la tablette. Le communiqué international ne fixe cependant pas un prix français TTC. Entre deux configurations, le stockage, la variante de l’A20 Pro et l’option d’écran méritent une lecture détaillée : partager le nom iPad mini ne rend pas toutes les versions équivalentes.