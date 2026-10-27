iOS 27.2 peut vérifier la majorité avec un selfie : voici ce qu’Apple dit faire de la photo

Confirmer que l’on est majeur sans photographier une pièce d’identité : iOS 27.2 ajoute cette possibilité par selfie dans certains pays. Apple a publié le 26 octobre une documentation qui explique le traitement de l’image, les conditions d’accès et ce qui se passe après l’estimation.

La méthode est notamment proposée au Royaume-Uni, mais la France ne figure pas dans la liste actuelle d’Apple. Installer iOS 27.2 en France ne signifie donc pas devoir envoyer un selfie pour continuer à utiliser son téléphone.

Apple propose une nouvelle méthode pour confirmer la majorité

Dans les régions concernées, certaines actions sur un compte Apple peuvent demander une confirmation de majorité. La nouvelle procédure officielle prévoit de cadrer son visage, puis de bouger lentement la tête dans plusieurs directions. Un modèle d’estimation d’âge analyse les images.

Il faut disposer d’iOS ou d’iPadOS 27.2 au minimum et que l’option soit proposée dans le pays ou la région du compte. Le simple fait d’installer la mise à jour n’active donc pas une demande identique partout.

Cette procédure répond à une question limitée : confirmer que la personne est adulte pour les actions concernées. Elle ne doit pas être confondue avec la reconnaissance faciale qui sert à déverrouiller l’iPhone, ni avec une invitation à changer arbitrairement l’âge renseigné dans le compte.

Apple décrit un traitement sur l’appareil et dans Private Cloud Compute

Le fabricant indique que les modèles d’estimation fonctionnent à la fois sur l’appareil et dans Private Cloud Compute, son infrastructure de traitement protégé dans le cloud. Les résultats sont combinés sur le terminal. Il serait donc inexact de résumer cette procédure à un calcul effectué exclusivement hors ligne.

Selon Apple, le selfie n’est accessible à personne, y compris à l’entreprise, pendant ce traitement. Une fois la majorité confirmée, l’image est supprimée et n’est conservée sous aucune forme. Ces engagements décrivent le fonctionnement annoncé par Apple ; Menow n’a pas réalisé un audit indépendant de cette infrastructure.

La différence avec la simple conservation d’une photo dans sa photothèque est importante. La finalité décrite est une vérification ponctuelle, avec une règle de suppression, pas l’ajout d’un portrait à un profil public.

La France ne figure pas dans la liste de cette option

La page des exigences régionales distingue les pays et les méthodes disponibles. Pour le selfie, elle cite l’Australie, le Brésil, Singapour et le Royaume-Uni. Cette liste ne permet pas d’annoncer son déploiement français ni une nouvelle obligation générale dans l’Union européenne.

Apple explique également que d’autres méthodes peuvent être proposées, notamment une carte de crédit ou un document d’identité selon la région. Si la reconnaissance par selfie échoue, sa documentation sur la confirmation de majorité invite à examiner les méthodes disponibles pour le compte concerné.

Apple précise que l’appareil reste utilisable si la majorité n’est pas confirmée, même si certaines actions demeurent bloquées dans les régions concernées. La demande doit donc être lue avec son contexte : pays du compte, fonction demandée et méthodes proposées. Elle ne constitue pas une règle mondiale identique pour tous les iPhone.