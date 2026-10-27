Ne pas pouvoir installer iOS 27 ne signifie pas qu’il n’y a plus rien à vérifier dans les réglages de votre iPhone. Apple a publié iOS 18.7.11 le 26 octobre pour les iPhone XS, XS Max et XR. La mise à jour corrige notamment une vulnérabilité que le fabricant dit avoir pu être exploitée dans des attaques ciblées.

Pour ces modèles, le correctif passe par leur propre branche du système. Le repère est 18.7.11 : attendre l’apparition d’iOS 27 dans les réglages ne permettrait pas de traiter ce problème.

Une faille liée au traitement d’un fichier spécialement conçu

Le bulletin officiel d’Apple décrit la vulnérabilité CVE-2026-86950 dans CoreGraphics. Le traitement d’un fichier malveillant pouvait permettre l’exécution de code. Apple précise avoir connaissance d’un signalement selon lequel le problème aurait pu être exploité dans une attaque très sophistiquée visant des personnes précises, sur des versions antérieures à iOS 27.

La formulation compte : elle ne décrit pas une campagne touchant indistinctement tous les propriétaires d’iPhone. Le bulletin ne fournit pas non plus une liste de victimes françaises. Il confirme en revanche que le correctif répond à une faiblesse qui dépasse le simple plantage d’une application.

Cette livraison comprend aussi des corrections touchant Audio et CoreMedia. Le point décisif pour les anciens appareils reste leur accès à une version corrigée de leur propre branche du système. Il n’est pas nécessaire qu’une mise à jour change l’apparence du téléphone pour qu’elle mérite d’être installée.

Les modèles d’iPhone concernés par cette branche sont :

iPhone XS ;

; iPhone XS Max ;

iPhone XR.

Apple publie également iPadOS 18.7.11. Pour un iPad, consultez la version proposée directement dans Mise à jour logicielle et le bulletin de sécurité associé : il ne faut pas déduire sa compatibilité de celle d’un iPhone portant un nom proche.

Sur un XS ou XR encore utilisé au quotidien, y compris comme téléphone secondaire, le bon fonctionnement des appels et des applications ne prouve pas la présence des derniers correctifs. Seule la version installée donne ce repère.

Où trouver le correctif sur un iPhone XS ou XR

Le parcours documenté par Apple est Réglages, Général, puis Mise à jour logicielle. Sa procédure d’installation recommande une sauvegarde préalable. Si une version corrigée plus récente que celle mentionnée ici est proposée, c’est cette offre adaptée à l’appareil qu’il faut examiner.

Il n’y a pas de fichier de réparation à récupérer dans un message, ni de prétendue application antivirus à payer pour obtenir iOS 18.7.11. Après installation, vérifiez à nouveau le numéro de version. C’est ce contrôle qui permet de confirmer que l’opération a abouti, plutôt que la seule présence d’un réglage de mise à jour automatique.