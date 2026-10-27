Xiaomi Smart Band 11 arrive en Europe : attention à ne pas le confondre avec le modèle Active

Le Xiaomi Smart Band 11 commence son arrivée européenne ce 27 octobre, après sa présentation chinoise de septembre. Mais si vous comparez les offres en France, un autre nom peut brouiller la recherche : Smart Band 11 Active. Malgré le chiffre commun, les deux bracelets ne possèdent pas la même fiche technique.

GSMArena rapporte une commercialisation européenne du Band 11 classique et de sa variante NFC, avec des tarifs respectifs de 60 et 80 euros. Une page officielle espagnole est bien présente. Ces montants rapportés ne constituent toutefois pas un prix officiel français vérifié pour chaque version.

AMOLED de 1,72 pouce sur le Band 11, TFT de 1,47 pouce sur l’Active

La différence la plus immédiatement visible concerne l’affichage. La fiche officielle du Band 11 annonce un écran AMOLED de 1,72 pouce, tandis que la fiche française de l’Active indique une dalle TFT de 1,47 pouce. Il ne s’agit donc pas simplement de deux bracelets vendus avec une couleur différente.

Caractéristique Smart Band 11 Smart Band 11 Active Écran AMOLED, 1,72 pouce TFT, 1,47 pouce Définition 212 × 520 pixels 172 × 320 pixels Bluetooth 5.4 5.3 BLE Batterie annoncée 233 mAh 300 mAh Application associée Mi Fitness Mi Fitness

Les deux fiches décrivent donc des appareils différents, jusque dans la taille et la définition de l’écran. Pour comparer une offre française et une offre européenne, le nom complet de la référence est plus fiable que leur photographie publicitaire.

Une plus grosse batterie ne suffit pas à départager les versions

Le tableau révèle aussi un piège classique : l’Active possède une batterie de capacité supérieure, sans que ce chiffre suffise à lui attribuer automatiquement une meilleure autonomie. L’écran, les composants et les fonctions activées participent eux aussi à la consommation.

Xiaomi met en avant jusqu’à 21 jours sur le Band 11 ; l’Active affiche également jusqu’à 21 jours dans son mode d’usage modéré. Ce sont des valeurs annoncées dans des conditions définies par le fabricant, pas le résultat d’un essai comparatif Menow. Laisser l’écran allumé, multiplier les mesures ou recevoir davantage de notifications peut changer l’expérience.

La version NFC ne garantit pas tous les paiements en France

L’existence d’une variante NFC ne permet pas, à elle seule, de promettre le paiement avec n’importe quelle carte bancaire française. La référence exacte, les services proposés dans le pays et leur compatibilité doivent être vérifiés avant l’achat. De même, une page européenne ne garantit pas que chaque finition soit distribuée au même moment dans tous les pays.

Le Band 11 classique demande Android 8.0 ou iOS 14.0 au minimum selon sa fiche globale, avec l’application Mi Fitness. Pour l’Active, notre présentation de ses caractéristiques et de sa compatibilité détaille les précautions propres à ce modèle.

Au moment de commander, cherchez donc le nom complet sur la fiche et dans le panier : « Smart Band 11 », « Smart Band 11 NFC » et « Smart Band 11 Active » ne sont pas trois formulations interchangeables. Une promotion n’est comparable à une autre que si elle porte bien sur le bracelet que vous avez choisi.