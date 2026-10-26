Xiaomi Smart Band 11 Active : écran, autonomie, compatibilité, les points à connaître avant l’achat

La Smart Band 11 Active annonce un écran TFT, Mi Fitness et jusqu’à 21 jours d’autonomie. Les différences à vérifier sans la confondre avec les autres variantes.

Écran TFT de 1,47 pouce, 50 modes sportifs et jusqu’à 21 jours en usage modéré : la Xiaomi Smart Band 11 Active se choisit sur sa propre fiche. Son nom proche des autres bracelets de la marque ne lui donne pas automatiquement leurs capteurs ou leurs fonctions. Le point à vérifier en premier reste sa compatibilité avec votre téléphone.

La fiche française détaille aussi la compatibilité avec Android et iPhone. C’est le premier élément à vérifier : un bracelet connecté reste un accessoire dont une partie de l’intérêt dépend de son association au téléphone et à l’application Mi Fitness.

Un écran TFT, pas une promesse d’AMOLED

Xiaomi indique une définition de 172 × 320 pixels. Le terme TFT de cette fiche ne doit pas être remplacé par AMOLED au motif qu’un autre bracelet de la marque utilise cette technologie. Les photographies d’une autre variante ne suffisent pas non plus à établir le rendu ou les fonctions d’affichage de l’Active.

Pour votre usage, pensez surtout à la lisibilité des informations que vous consultez souvent : heure, notification, activité. La taille diagonale ne décrit pas à elle seule la quantité de texte affichée ni le confort à l’extérieur. Sans essai comparatif dans les mêmes conditions, on ne peut pas déduire un classement de lisibilité à partir de cette seule fiche.

Les 21 jours annoncés correspondent à un scénario modéré

Le bracelet possède une batterie de 300 mAh. Xiaomi annonce jusqu’à 21 jours en usage modéré et un temps de charge inférieur à deux heures. L’expression « jusqu’à » compte : elle ne fixe pas une durée garantie pour chaque combinaison de réglages et d’activités.

La fréquence d’utilisation de l’écran, les notifications et les mesures activées participent au scénario réel. Comparer une promesse constructeur à votre usage suppose donc de regarder ces paramètres. Une autonomie plus courte que le maximum publicitaire ne démontre pas, à elle seule, une batterie défectueuse.

La recharge est magnétique. Vérifiez la présence et l’état du câble adapté : le mot « magnétique » ne garantit pas qu’un câble destiné à un autre bracelet utilisera les mêmes contacts. La boîte décrite par Xiaomi contient le bracelet et son câble de charge.

Le téléphone et les capteurs fixent les usages possibles

La compatibilité annoncée commence à Android 8.0 ou iOS 14.0, avec Mi Fitness et une liaison Bluetooth 5.3 BLE. Ce seuil logiciel est distinct des caractéristiques de chaque téléphone. Il ne promet pas que toute option aura exactement le même comportement sur Android et sur iPhone.

La liste des capteurs mentionne un capteur PPG et un accéléromètre. Elle ne liste pas de GPS intégré. Ne choisissez donc pas ce modèle en supposant qu’il enregistrera nécessairement un trajet géolocalisé sans téléphone : cette capacité doit être explicitement documentée pour le scénario qui vous intéresse.

Le suivi cardiaque, le SpO₂, le sommeil et le stress font partie des fonctions annoncées. Xiaomi rappelle que ces données ne sont pas destinées à établir un diagnostic médical. Une tendance d’activité et une mesure utilisée dans un suivi de santé professionnel ne jouent pas le même rôle.

Pour une sortie sans téléphone, recherchez une confirmation explicite des fonctions autonomes dont vous avez besoin. La fiche de l’Active ne liste pas de GPS intégré : le nom Smart Band 11 ne suffit pas à lui attribuer celui d’une autre variante.