Des vues à 360 degrés donnent un aperçu du prochain bracelet Samsung. Elles ne permettent pas encore de conclure sur le GPS, le NFC ou l’autonomie.

Galaxy Fit 4 : de premières vidéos dévoilent le bracelet, sans confirmer ses fonctions clés

Le Galaxy Fit 4 présumé se dévoile sous plusieurs angles, plutôt qu’au détour d’une simple référence de produit. Des vidéos publiées le 22 octobre par Android Authority montrent son apparence à 360 degrés et plusieurs coloris. Ce nouvel aperçu ne confirme pas encore les fonctions qui pourraient justifier un achat.

Les vidéos montrent le design présumé, sans livrer de fiche technique

Android Authority attribue ces éléments à l’utilisateur Telegram J09Notts, par l’intermédiaire d’AssembleDebug. Les séquences présentent notamment des finitions noire, claire et bleu pâle, avec une silhouette qui conserve une parenté avec le Galaxy Fit 3.

L’apport de ces vues est de montrer plusieurs faces du produit présumé. Elles donnent des indices sur son dessin, là où une référence repérée dans un document ne révèle pas nécessairement son apparence.

En revanche, rien ne justifie de tirer d’une animation une valeur précise de poids, une taille d’écran mesurée ou une durée d’utilisation. Ces caractéristiques demandent une documentation technique ou des mesures, pas une estimation à partir d’une vidéo promotionnelle supposée.

GPS, paiement et autonomie restent les vraies questions d’achat

Pour quelqu’un qui court sans téléphone, la présence éventuelle d’un GPS autonome compterait davantage qu’un changement de couleur. Pour celui qui veut payer au poignet, il faudrait vérifier le matériel, le service de paiement et sa disponibilité locale. Ces vidéos ne confirment ni GPS ni NFC.

La comparaison doit aussi tenir compte de la catégorie du produit. Samsung distingue, dans son guide français, le bracelet connecté centré sur le suivi d’activité de la montre connectée offrant des usages plus étendus selon les modèles. Une forme plus proche d’une petite montre ne garantit donc pas les mêmes possibilités logicielles.

Le prix et l’autonomie peuvent enfin changer le jugement porté sur une évolution discrète. Un appareil proche de son prédécesseur peut rester pertinent selon son tarif ; à l’inverse, une nouveauté esthétique ne répond pas forcément à la fonction qui manquait à son utilisateur.

Il manque encore une annonce Samsung précisant les fonctions, le tarif et les marchés desservis. Pour décider s’il vaut la peine d’attendre ce bracelet, le bon repère sera la capacité que l’on cherche réellement au poignet : suivre une sortie sans téléphone, payer ou simplement consulter son activité. Les nouvelles vidéos donnent à voir le produit présumé, sans répondre encore à ces choix.