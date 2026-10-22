Le propriétaire décrit aussi une batterie vidée pendant la nuit et une montre qui ne démarre plus. Son récit documente un signalement, sans établir la cause de la lésion.

Une Galaxy Watch laisse une marque au poignet : le témoignage qui interroge

Un utilisateur de Galaxy Watch 5 Pro raconte s’être réveillé avec une marque au poignet, une batterie entièrement déchargée et une montre qui ne redémarre plus. Son témoignage, publié sur Reddit et repris par Android Authority le 21 octobre, s’accompagne d’une photographie. Il soulève une question de sécurité sans démontrer, à lui seul, une surchauffe ou un défaut commun aux montres Samsung.

L’auteur indique porter sa montre au lit depuis trois ans. Il rapporte l’avoir chargée avant de dormir, puis avoir constaté le problème au réveil. La date exacte de cette nuit n’est pas précisée dans les éléments consultables ; le message récent ne doit pas être transformé en chronologie plus détaillée.

La photographie montre une marque, pas son mécanisme

Dans son message d’origine, le propriétaire attribue la marque à sa montre. Les réponses discutent différentes explications, mais elles ne constituent pas une expertise médicale ou matérielle. Il manque notamment un examen de l’appareil et un constat établissant le mécanisme de la lésion.

La batterie vidée et l’absence de redémarrage sont deux autres éléments de son récit. Leur présence simultanée mérite d’être signalée ; elle ne suffit pas à prouver un enchaînement technique précis. Une photographie du poignet ne donne ni la température atteinte par le boîtier ni la cause d’une panne.

Aucune cause confirmée ne peut être tirée de ce seul témoignage. Il serait donc trompeur de le présenter comme une preuve que les capteurs brûlent les utilisateurs, ou comme l’annonce d’un rappel de produits.

Android Authority rassemble également plusieurs discussions antérieures concernant d’autres Galaxy Watch. Ce recoupement montre que des propriétaires ont exprimé des préoccupations comparables. Il ne donne pas un taux d’incident et ne démontre pas que les cas ont la même origine.

Le nombre de discussions retrouvées ne donne pas le nombre total de montres utilisées sans incident. Sans ce dénominateur et sans examen des appareils, on ne peut pas calculer une fréquence de panne à partir du fil de discussion.

Les éléments les plus utiles pour faire avancer ce dossier seraient désormais un examen de la montre, une réponse documentée de Samsung sur ce cas et un suivi du témoignage initial. Ce sont eux qui pourraient transformer un signalement isolé en information technique vérifiée.