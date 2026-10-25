Google Health 5.11 accompagne une détection de davantage d’activités sur des appareils précis. Le suivi automatique conserve des conditions de déclenchement.

Pixel Watch et Fitbit : Google améliore la détection automatique des séances de sport

La séance est terminée, mais personne n’avait pensé à lancer l’enregistrement. C’est ce type d’oubli que Google cherche à mieux rattraper avec Google Health 5.11. La mise à jour, détaillée le 23 octobre, accompagne une détection automatique enrichie sur une sélection de Pixel Watch et de Fitbit.

La détection améliorée est indiquée pour les Pixel Watch 3, 4 et 5 ainsi que Fitbit Air. Google annonce un passage de dix à jusqu’à cent activités détectables, incluant notamment la musculation, la natation et des sports de raquette ou collectifs. Fitbit Edge doit bénéficier de ces possibilités à son lancement, annoncé pour le 27 octobre.

Le contexte aide à reconnaître l’activité

Selon les précisions regroupées par 9to5Google, le système prend en considération les habitudes d’entraînement, les données précédentes et les corrections de l’utilisateur. Il ne cherche donc pas seulement à associer un mouvement isolé à un nom de sport. Une séance confirmée ou rectifiée contribue à adapter les prochaines détections.

Pour l’utilisateur, l’intérêt est de retrouver une activité oubliée plutôt que de devoir reconstituer toute la séance après coup. Cela peut aussi rendre le carnet d’entraînement plus cohérent d’une semaine à l’autre. La reconnaissance automatique ne garantit toutefois pas que chaque effort, chaque interruption ou chaque changement de discipline sera correctement identifié.

Les efforts courts peuvent rester sous le seuil de détection

L’enregistrement annoncé dépend d’une durée minimale, fixée à quinze minutes par défaut, avec une fréquence cardiaque durablement élevée. Le résumé est généralement transmis à l’application dans les trente minutes. Ces conditions expliquent pourquoi une activité brève peut ne pas apparaître comme une séance complète.

Il faut donc comparer le comportement observé aux critères annoncés avant de considérer qu’une détection a échoué. Quelques minutes de mouvement, une séance longue avec des pauses et un entraînement soutenu ne constituent pas des situations équivalentes. Les réglages et le modèle porté comptent aussi.

Avec quinze minutes comme seuil par défaut et une fréquence cardiaque durablement élevée parmi les conditions annoncées, tous les mouvements ne deviennent pas des séances. Pour les activités courtes, l’absence d’enregistrement peut donc correspondre aux règles du suivi plutôt qu’à une détection défaillante.