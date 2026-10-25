Galaxy Fit 4 : les premières vidéos montrent un bracelet très proche du Fit 3

Une fuite vidéo dévoile trois coloris présumés du Galaxy Fit 4. Les images renseignent sur le design, pas encore sur les progrès de mesure.

Au premier regard, il faudra peut-être chercher le numéro pour distinguer le futur Galaxy Fit 4 du Fit 3. Des vidéos publiées par Android Authority le 22 octobre montrent un bracelet aux lignes très proches, dans trois couleurs. Elles dévoilent sa silhouette présumée ; ses progrès éventuels de mesure restent à établir.

Écran rectangulaire aux coins arrondis, bouton sur le côté et bracelet en silicone : l’ensemble rappelle fortement le Galaxy Fit 3. Les coloris visibles sont le noir, le blanc et un bleu très clair. Samsung n’a pas encore officialisé ces caractéristiques dans les éléments consultés.

Les vidéos ne révèlent pas les progrès du suivi sportif

Les images décrites par Android Authority ne suffisent pas à annoncer de nouveaux capteurs, une meilleure précision ou une autonomie supérieure. Le dos conserve une disposition visuellement familière, mais l’apparence d’un composant ne renseigne pas sur ses performances. Aucune nouvelle mesure n’est démontrée dans cette fuite.

Pour une personne déjà équipée d’un Fit 3, le changement de numéro ne sera donc pas une raison suffisante pour remplacer son bracelet. La différence devra se lire dans les fonctions disponibles et leurs résultats : qualité du suivi, comportement des notifications, autonomie ou interaction avec le téléphone. Ce sont des critères d’évaluation, pas des améliorations que l’on peut déjà attribuer au Fit 4.

Il reste également à connaître les modalités de commercialisation en France. Aucun tarif français ni calendrier local n’est établi par ces vidéos. Les estimations en dollars qui circulent autour du produit ne doivent pas se transformer en prix de vente en euros.

À ce stade, les trois couleurs et le boîtier familier décrivent surtout l’apparence du futur bracelet. Pour un propriétaire de Fit 3, la raison de changer devra se trouver ailleurs : dans une fonction nouvelle ou un progrès démontré pendant l’utilisation, encore absent de ces vidéos.