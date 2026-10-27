Nouvel iPad mini : le modèle 512 Go possède aussi un processeur différent

Sur le nouvel iPad mini, payer davantage de stockage change aussi une partie du processeur. La fiche française d’Apple indique un CPU à cinq cœurs sur les versions 128 et 256 Go, contre six cœurs pour le modèle de 512 Go. Les trois configurations portent pourtant le même nom de puce : A20 Pro.

Cette différence, documentée à l’occasion de la présentation du 26 octobre, mérite de figurer dans la comparaison avant achat. Elle ne donne toutefois pas un pourcentage de performances supplémentaire : Apple décrit des composants, pas le résultat d’un test entre les trois versions.

Le sixième cœur n’est pas un cœur de performance supplémentaire

Dans les modèles de 128 et 256 Go, le CPU associe deux « super cœurs » et trois cœurs à haute efficacité énergétique. Sur le 512 Go, le nombre de super cœurs reste identique ; c’est la partie économe qui passe à quatre cœurs.

Le total évolue donc de cinq à six, mais calculer mécaniquement un gain de 20 % serait trompeur. Les tâches ne sollicitent pas toutes les unités de la même manière, et les performances dépendent aussi du logiciel, de la température et du type de charge. Un cœur supplémentaire ne garantit pas une accélération uniforme de chaque application.

Pour les usages lourds, cette configuration peut être un critère à examiner. Pour la navigation ou la lecture, la fiche ne permet pas de prédire une différence perceptible au quotidien. Il faudra des mesures comparables pour la quantifier.

Le GPU reste à sept cœurs dans les trois configurations

La fiche technique française annonce un GPU à sept cœurs sur les versions 128, 256 et 512 Go. Il serait donc incorrect de présenter le modèle le plus cher comme bénéficiant aussi d’un cœur graphique supplémentaire.

Apple mentionne le ray tracing à accélération matérielle sur les différentes configurations. Le nom A20 Pro recouvre ici une famille de caractéristiques communes et quelques différences selon la capacité : comparer seulement le nom de la puce ferait perdre cette information.

Configuration CPU GPU 128 Go 5 cœurs : 2 super et 3 à haute efficacité 7 cœurs 256 Go 5 cœurs : 2 super et 3 à haute efficacité 7 cœurs 512 Go 6 cœurs : 2 super et 4 à haute efficacité 7 cœurs

Le verre nano-texturé est accessible dès 256 Go

Autre particularité à regarder dans le configurateur : le verre d’écran nano-texturé est proposé en option sur les versions 256 et 512 Go. Il n’est donc pas nécessaire de choisir le stockage maximal pour accéder à cette finition. À l’inverse, la version 128 Go n’est pas annoncée avec cette option.

Les points communs comprennent l’écran OLED de 8,5 pouces, la compatibilité Apple Pencil Pro et Apple Pencil USB-C, ainsi qu’une connectique USB-C donnée pour l’USB 3 jusqu’à 10 Gbit/s. La fiche indique aussi une sortie vers un écran externe jusqu’à 4K à 60 Hz.

L’indice IP67 figure également dans les caractéristiques : il correspond à des essais d’immersion jusqu’à un mètre pendant trente minutes, dans les conditions de la norme citée. Ce n’est pas une invitation à utiliser la tablette dans l’eau.

Le choix peut ainsi se faire sur trois axes distincts : la place nécessaire pour les fichiers, la configuration de calcul et l’option de verre souhaitée. Le modèle 256 Go conserve le même CPU que le 128 Go tout en ouvrant le choix du nano-texturé ; le 512 Go ajoute, lui, un cœur à haute efficacité.