Gemini pourrait enfin supprimer plusieurs conversations d’un seul geste

Effacer un long historique Gemini demande encore de répéter la même opération, conversation après conversation. Google prépare visiblement un raccourci : une commande de sélection multiple a été repérée dans l’application, avec la possibilité de supprimer plusieurs échanges en une seule fois.

L’information provient d’un examen publié ce 26 octobre par Android Authority et AssembleDebug. Elle concerne un développement en cours, sans date de disponibilité annoncée.

Choisir plusieurs fils au lieu de recommencer à chaque fois

Aujourd’hui, un appui prolongé sur une conversation donne accès à des actions individuelles, comme l’épinglage, le partage ou la suppression. La structure observée dans la version 17.70.10.sa.arm64 de l’application Google prévoit une nouvelle option « Select ».

L’utilisateur pourrait ensuite choisir plusieurs conversations et les effacer ensemble. Le gain serait surtout sensible pour les échanges brefs : une question ponctuelle, un essai de formulation ou une recherche devenue inutile peuvent encombrer rapidement la liste. Les supprimer par groupe éviterait une succession d’appuis et de menus.

Le relevé ne démontre cependant pas l’existence d’un bouton pour tout sélectionner, d’un classement automatique ou d’un archivage intelligent. Ces fonctions ne doivent pas être déduites de la seule présence d’une sélection multiple.

Faire le ménage dans la liste ne résume pas toute la confidentialité

La nouveauté repérée porte sur les conversations. Son effet exact sur les autres données du compte ou sur la mémoire de personnalisation n’est pas établi dans cette analyse. Une commande de nettoyage de l’historique ne peut donc pas être présentée comme l’effacement garanti de toutes les informations conservées par le service.

Le fonctionnement sur le Web reste inconnu. L’interface actuelle y propose des actions par conversation, mais l’examen ne confirme pas l’arrivée simultanée de la sélection multiple sur ordinateur.

Il n’existe pas encore de réglage public à activer pour obtenir cette option, ni de calendrier français. La piste répond néanmoins à un problème identifiable : conserver les fils utiles tout en supprimant plusieurs échanges devenus encombrants, sans devoir recommencer la même manipulation pour chacun.