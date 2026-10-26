Xiaomi Robot Vacuum 6 Max : ce que signifient vraiment ses 35 000 Pa et ses trois caméras

Aspiration mesurée au souffleur, fonctions caméra à activer et seuils jusqu’à 6 cm : décryptez les conditions annoncées pour le Robot Vacuum 6 Max.

Le chiffre le plus impressionnant du Xiaomi Robot Vacuum 6 Max ne décrit pas directement son ramassage sur votre tapis. Ses 35 000 Pa sont mesurés au niveau du souffleur dans des conditions de laboratoire. Autre détail à connaître avant la première utilisation : plusieurs fonctions liées aux caméras sont désactivées par défaut.

La page française du constructeur décrit les conditions derrière ces promesses. Elle permet de préparer son logement et de comprendre les réglages sans confondre une mesure de laboratoire avec un essai complet à domicile.

Les 35 000 Pa sont mesurés au niveau du souffleur

Xiaomi explique que la pression maximale est relevée à l’aide d’un vacuomètre, au niveau du souffleur alimenté par une source externe. Le chiffre caractérise donc une mesure technique précise. Il ne correspond pas à un pourcentage universel de poussière retirée de tous les sols.

Dans une maison, le résultat dépend aussi du contact avec le sol, des brosses, de la nature des débris et du passage effectué. Une poussière fine dans un joint, des cheveux et une miette sur un sol lisse ne posent pas le même problème. Pour comparer deux robots, une mesure de ramassage dans des conditions identiques apporte une autre information que la pression maximale annoncée.

Les données de Xiaomi restent utiles pour décrire la machine, à condition de conserver leur périmètre. Aucune mesure de nettoyage réalisée par Menow ne permet ici de classer ce robot devant un concurrent. Le chiffre le plus élevé d’une fiche n’est pas un verdict de test.

Trois caméras ne veulent pas dire que toutes les fonctions sont déjà actives

Le constructeur présente un système visuel pour la reconnaissance des obstacles et des fonctions associées à l’image. Sa note précise que la reconnaissance IA, le gestionnaire de vidéos et la fonction photo en conditions réelles doivent être activés manuellement dans Xiaomi Home.

C’est une information importante pour la première installation. Un acheteur qui attend une fonction de reconnaissance particulière doit examiner les options activées dans son application. Celui qui ne souhaite pas utiliser certaines possibilités vidéo doit également vérifier leur état plutôt que supposer que toutes les caméras accomplissent constamment les mêmes tâches.

La présence d’une caméra, l’analyse d’un obstacle et une fonction permettant de consulter une image à distance sont des usages différents. Pour décider ce que vous acceptez, lisez les réglages et les explications propres à chaque fonction. Le nombre d’objectifs ne donne pas, à lui seul, l’ensemble des conditions d’utilisation des images.

Un seuil de 6 cm reste une géométrie à vérifier chez soi

Xiaomi annonce le franchissement de marches verticales simples jusqu’à 6 cm dans les conditions décrites. Le constructeur souligne que la complexité de l’environnement peut modifier le comportement. Un seuil mesuré à cette hauteur n’est donc pas automatiquement un obstacle franchissable dans tous les appartements.

La forme du bord, l’adhérence et l’espace disponible pour l’approche comptent dans la réalité du passage. Une mesure prise au point le plus haut ne décrit pas forcément le profil entier du seuil. Avant de compter sur le robot pour circuler d’une pièce à l’autre, repérez les passages indispensables et observez son comportement sur chacun.

Le radar rétractable vise de son côté les espaces bas, notamment sous certains meubles. Cela ne dispense pas de mesurer les dégagements : le point le plus bas d’un canapé ou une traverse cachée peuvent gêner la circulation. La carte de la pièce et les zones interdites servent aussi à éviter un passage qui reste peu fiable.

Le lavage à chaud concerne la station et son rouleau

La fiche évoque un lavage du rouleau jusqu’à 85 °C et un séchage à air chaud à 50 °C. Ces valeurs concernent les opérations de la station décrites par Xiaomi. Elles ne promettent pas que le robot appliquera de l’eau à 85 °C sur le parquet du salon.

De même, une longue période annoncée sans vidage manuel ne signifie pas absence de tout entretien. Le remplissage, les consommables, les cheveux et l’état des éléments de nettoyage restent liés à l’usage réel du foyer. Une habitation avec animaux et plusieurs passages quotidiens ne produit pas la même quantité de déchets qu’un petit logement peu occupé.