Xiaomi Camera C400 : faut-il payer le cloud pour enregistrer ses vidéos ?

La Xiaomi C400 enregistre sur microSD sans imposer le cloud pour cet usage. Capacité, boucle, essai cloud et réglage de détection à vérifier.

Oui, la Xiaomi Smart Camera C400 peut enregistrer localement sur microSD sans faire du cloud un passage obligé pour cet usage. Mais une archive sur carte et un extrait d’alerte stocké à distance ne rendent pas le même service. Avant de souscrire une formule, vérifiez surtout ce que vous voulez retrouver après un événement.

Les deux modes sont décrits dans la fiche française de la C400. Leurs limites diffèrent, y compris quand la caméra affiche correctement le direct sur le téléphone.

La microSD enregistre en boucle, jusqu’à 256 Go

Xiaomi annonce la prise en charge de cartes microSD jusqu’à 256 Go et l’enregistrement en boucle automatique. Les cartes de 64 Go ou davantage peuvent nécessiter un formatage depuis la caméra avant utilisation. Cette étape doit être anticipée si la carte contient déjà des fichiers à conserver.

Le stockage local évite de dépendre d’un abonnement cloud pour cette fonction d’enregistrement. Il ne donne pas pour autant une durée illimitée. Une carte a une capacité finie ; le fonctionnement en boucle implique de remplacer les séquences les plus anciennes à mesure que l’espace est réutilisé.

La fiche ne donne pas une durée universelle garantie pour chaque capacité. Promettre un nombre exact de jours sans préciser les paramètres d’enregistrement serait trompeur. Après configuration, vérifiez ce qui est réellement conservé et exportez les séquences dont vous avez besoin avant leur remplacement.

Les trois mois annoncés ne sont pas un abonnement gratuit permanent

La page française présente une offre de stockage cloud gratuit pendant trois mois après activation via Xiaomi Home. Elle décrit des extraits d’alerte de neuf secondes lors de la détection d’activités anormales. Les conditions affichées dans l’application au moment de l’activation doivent être vérifiées, notamment pour les offres qui évoluent dans le temps.

Ce service ne doit pas être confondu avec une copie continue de toutes les images. Neuf secondes peuvent montrer le début d’un événement sans en restituer l’intégralité. Et une période d’essai ne suffit pas à déterminer ce qui restera accessible une fois l’offre terminée.

Avant de choisir une formule, partez du besoin : revoir un passage complet, recevoir un aperçu d’alerte ou conserver une séquence hors de la caméra. Ce sont trois attentes différentes. Le mot « cloud » ne garantit à lui seul ni leur couverture, ni une durée particulière de conservation.

La détection des personnes n’est pas activée par défaut

Autre point facile à manquer : Xiaomi indique que la détection des personnes doit être activée dans Xiaomi Home. Acheter une caméra avec une fonction de détection ne signifie donc pas que celle-ci est déjà utilisée après chaque installation.

Après l’activation, vérifiez le résultat avec une situation ordinaire dans la pièce. L’objectif est de savoir si vous recevez bien l’alerte attendue et où se trouve la séquence correspondante. Le direct, la notification et l’archive sont des éléments distincts de l’expérience ; un direct qui fonctionne ne prouve pas que l’enregistrement souhaité a été conservé.

Conservez ailleurs les séquences qui comptent

Le stockage local a un avantage simple : les fichiers restent sur un support que vous possédez. Sa limite est tout aussi concrète. Si la caméra et sa carte sont emportées ou endommagées ensemble, l’archive locale peut devenir inaccessible. Une copie exportée ailleurs répond à un autre besoin de conservation.

Pour une séquence à garder, exportez le fichier puis ouvrez cette copie : vérifiez qu’elle couvre le bon moment et que la lecture fonctionne. La voir aujourd’hui dans l’historique de la caméra ne garantit pas de la retrouver après plusieurs jours d’enregistrement en boucle.