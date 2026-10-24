Google explique comment il donne un ordinateur isolé à chaque agent IA

Google détaille l’infrastructure qui héberge les actions de ses agents. Les environnements peuvent être suspendus sans perdre les fichiers de travail.

Un navigateur, des fichiers et des outils : pour agir, un agent IA a besoin de plus qu’un modèle de langage. Google détaille le 22 octobre Agent Compute Engine, l’infrastructure qui lui fournit un ordinateur virtuel isolé. Déjà employée en interne, elle doit ouvrir une préversion sur Google Cloud dans les prochains mois.

Pour l’utilisateur de Gemini, ce n’est pas une nouvelle option à activer dans les réglages. Google ouvre plutôt le capot de ses agents : le modèle choisit une action, puis un environnement informatique doit pouvoir l’exécuter et conserver le résultat entre deux étapes.

Le modèle décide, un environnement séparé exécute

Dans sa présentation technique, Google distingue le système qui appelle le modèle et organise le travail de celui qui exécute les commandes. Ce dernier peut ouvrir un navigateur, manipuler des fichiers ou lancer un programme. C’est là que la micro-machine virtuelle intervient.

La séparation permet d’attribuer un environnement de travail à un agent sans lui donner directement celui d’un autre. Google décrit une isolation soutenue par le matériel. Cela répond au partage des ressources ; les autorisations accordées aux outils restent un autre aspect du problème.

Par exemple, séparer deux espaces de fichiers n’indique pas quels sites un agent a le droit de joindre. De même, garder une commande dans un environnement isolé ne garantit pas que le résultat de cette commande sera correct. Ces protections interviennent à des niveaux différents et doivent être pensées ensemble.

Mettre l’ordinateur en pause sans perdre le projet

Une conversation automatisée peut alterner des phases de calcul et des attentes. Conserver une machine dédiée en activité pendant tous ces moments peut gaspiller des ressources ; la détruire à chaque pause ferait perdre les fichiers et l’état de travail.

Google met donc en avant la suspension puis la reprise de l’environnement. Les fichiers et la mémoire utiles peuvent être conservés entre les étapes. Lorsqu’une tâche reprend, l’agent retrouve son espace plutôt que de reconstruire tout son contexte informatique.

Le bénéfice attendu concerne autant le coût des périodes d’attente que la continuité. Un assistant chargé d’un projet ne travaille pas toujours d’un seul bloc : il peut attendre une réponse, un document ou une prochaine instruction. Préserver son espace rend ce fonctionnement possible sans confondre attente et exécution continue.

La future offre doit laisser aux développeurs le contrôle de l’image système, de l’identité, du réseau et du cycle de vie de ces environnements. Pour une entreprise qui déploie ses propres agents, ces choix détermineront les données accessibles et les actions possibles. Le nom du modèle restera une partie de l’équation ; l’ordinateur sur lequel il agit en sera une autre.