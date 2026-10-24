Canva Craft arrive : l’IA prépare la composition avant de générer l’image

Le modèle maison de Canva sépare la préparation du visuel de son rendu. Son intérêt tient aussi aux éléments que l’on peut reprendre après génération.

Demander une affiche à une IA est une chose ; pouvoir déplacer ses éléments ensuite en est une autre. Avec Craft, lancé mondialement le 22 octobre, Canva veut rapprocher ces deux étapes. Son modèle maison planifie la composition avant de générer les pixels, puis facilite la reprise du visuel dans les outils de création.

Craft est proposé dans Dream Lab et aux développeurs via une API. Canva annonce des sorties 2K, plus de trente formats et du texte dans 55 langues. La disponibilité est mondiale ; les limites d’usage de chaque formule ne sont pas détaillées dans cette annonce.

Réserver la place du titre avant de dessiner la scène

Dans sa présentation de Craft, Canva décrit deux étapes : une phase de planification de la composition, puis le rendu des pixels. Le système traite ainsi l’emplacement, la taille et les relations entre les éléments avant de fabriquer l’image finale.

Cette méthode répond à une difficulté connue de la création visuelle : une belle image ne suffit pas si le sujet occupe la zone prévue pour un titre. Sur une affiche, il faut pouvoir articuler texte, personnage et espace libre. L’intérêt du modèle se jouera donc autant sur le respect de cette organisation que sur le détail d’une texture ou la qualité d’un éclairage.

Modifier un élément plutôt que recommencer le visuel

Canva indique que la structure produite facilite la conversion de l’image en calques modifiables avec Magic Layers. L’objectif est de reprendre des éléments séparément, au lieu de considérer toute la scène comme un unique bloc de pixels.

Pour un visuel décliné en bannière et en publication verticale, c’est une différence de travail importante. Réorganiser une composition peut être plus pertinent que demander une nouvelle image presque identique et espérer conserver le même visage, les mêmes couleurs ou le même produit. Cela reste une possibilité annoncée par Canva, pas un résultat de test indépendant réalisé par Menow.

L’entreprise met aussi en avant des classements DesignArena. Ils décrivent les préférences recueillies par ce comparateur, et ne garantissent pas qu’un modèle sera meilleur pour chaque identité graphique. Un essai utile consiste plutôt à lui confier un support précis : même texte, même format et même contrainte de placement, puis à examiner ce qu’il reste réellement à corriger.

Une campagne se décline rarement en un seul format. Si les éléments se reprennent correctement, le travail peut continuer sur la même composition pour adapter une bannière, une affiche et une publication verticale. C’est sur cette continuité entre génération et mise en page que Craft cherche sa place dans Canva.