Gemini prépare un écran pour retrouver les informations que vous lui demandez de mémoriser

Vous avez demandé à Gemini de retenir une information, puis oublié exactement ce qu’il avait enregistré ? Google prépare un espace destiné à rendre ces éléments visibles. Une rubrique expérimentale intitulée « Remembered items » a été repérée dans l’application Google : elle vise les textes et les images que l’utilisateur a expressément demandé de mémoriser.

La découverte a été publiée ce 26 octobre par Android Authority et AssembleDebug. L’interface peut être affichée avec des paramètres expérimentaux, mais son fonctionnement n’est pas encore abouti.

Ce que vous enregistrez volontairement aurait sa propre liste

L’examen de la version 17.70.10.sa.arm64 montre cette entrée dans la partie Personal Intelligence. La description prévoit de consulter et gérer les textes et images sauvegardés en mémoire.

Ce projet se distingue de la mémoire fondée sur les anciennes conversations. Dans un cas, Gemini tire des éléments de vos échanges ; dans l’autre, vous lui avez explicitement demandé de conserver quelque chose. Un espace séparé pourrait rendre cette seconde catégorie plus facile à contrôler.

L’intérêt se comprend avec une préférence ou une information devenue obsolète : savoir qu’elle existe encore vaut mieux que devoir deviner pourquoi l’assistant la réutilise. Ce serait aussi un moyen de vérifier ce qui a bien été enregistré après une demande, au lieu d’interroger Gemini pour qu’il énumère lui-même ses souvenirs.

Le panneau s’affiche, mais ne fonctionne pas encore

Le panneau observé ressemble à un fil de discussion distinct et comporte une zone de saisie. Mais la page apparaît vide, avec une erreur, et l’envoi d’une instruction provoque lui aussi une erreur dans l’examen publié. Aucune commande de modification fiable ne peut donc être décrite comme déjà utilisable.

Aucune date de lancement n’est annoncée, en France ou ailleurs. La présence du code documente un développement, sans certifier qu’il arrivera sous cette forme dans une version publique.

Menow a déjà expliqué où retrouver la bibliothèque et les réglages privés de Gemini. La piste révélée aujourd’hui va plus loin : elle porte sur la visibilité des éléments explicitement mémorisés. Consulter cette liste ne devra pas être confondu avec effacer l’ensemble de l’activité du compte Google ou toutes les conversations.