Gemini Live sur Android : photos et fichiers peuvent rejoindre la conversation en cours

La conversation est lancée, mais la photo ou le document manque encore : Gemini Live commence à simplifier ce cas sur Android. Un bouton « + » regroupe désormais plusieurs façons d’ajouter du contexte pendant l’échange. Le menu a été observé le 26 octobre dans la version stable 17.68 de l’application Google, sans disponibilité établie pour tous les comptes français.

Le changement intéresse surtout ceux qui commencent par parler, puis veulent montrer quelque chose à l’assistant. Un échange peut partir d’une question générale et se préciser avec une photo ou un document, sans devoir préparer tous les éléments avant de lancer Live.

Photos, fichiers, Drive : quatre accès sous le bouton +

9to5Google décrit quatre entrées : partage d’écran, photos, fichiers et Drive. Auparavant, le parcours décrit par le média consistait à ajouter ces éléments à la fenêtre superposée de Gemini avant de passer en conversation Live. Le nouveau menu change donc le moment où l’on peut apporter ce contexte.

Le bouton de la caméra, lui, se déplace près de la forme d’onde. Les commandes pour couper le microphone ou terminer la session restent à droite. Le partage d’écran demande désormais d’ouvrir le menu « + » : le regroupement simplifie l’accès aux pièces jointes, mais ajoute une étape pour cette commande précise.

La différence entre un fichier et un partage d’écran reste concrète. Le premier sert à soumettre un élément choisi ; le second montre ce qui est affiché pendant l’échange. Pour poser une question sur un document déterminé, le joindre permet de cibler ce support sans exposer le reste de l’écran.

L’ouverture depuis la fenêtre superposée ne change pas encore

Le nouveau menu a été observé lorsque Live est lancé depuis l’application Gemini. Il n’apparaît pas encore dans le parcours lancé depuis la fenêtre superposée, d’après ce même relevé. L’interface iOS n’en bénéficie pas non plus au moment de l’observation.

Ce menu s’ajoute aux usages visuels déjà proposés, comme la conversation avec la caméra dans Gemini Live. Pour retrouver les commandes décrites, le point d’entrée à comparer est bien Live à l’intérieur de l’application Android, plutôt que sa fenêtre superposée.